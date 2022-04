Spis treści: 01 Czym jest bezdech senny? Cierpi na niego prawie 1,5 miliona Polaków!

02 Objawy bezdechu sennego. Chrapanie to pierwsza wskazówka

03 Bezdech senny - co pomaga? Jak walczyć z tą chorobą?

04 Skutki nieleczonego bezdechu sennego. Wykonaj test na bezdech senny

Czym jest bezdech senny? Cierpi na niego prawie 1,5 miliona Polaków!

Bezdech senny, czy też dokładniej mówiąc obturacyjny bezdech senny (OBS), to zgodnie z definicją powstałą w 1991 roku choroba to jest wielokrotnym, powtarzającą się w ciągu nocy sytuacją, w której osoba nieświadomie wstrzymuje oddech lub ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Oto czas, kiedy powinieneś iść spać, aby obudzić się wyspanym! Wstrzymywanie przepływu powietrza może trwać cyklicznie nawet przez 10 i więcej sekund. Podczas tej sytuacji może występować również chrapanie.

Podczas OBS i chrapania saturacja człowieka spada od 2 do 4 proc. Dlaczego bezdech może być niebezpieczny? Istnieje szereg zagrożeń, które może wywołać, od niedotlenienia mózgu aż po choroby niedokrwienne serca.

Dlatego zjawiska tego nie możemy lekceważyć i dobrze jest się przyjrzeć problemowi dokładniej. Okazuje się, że na schorzenie, jakim jest bezdech senny, cierpi 1,5 mln Polaków, ale po poradę w tym zakresie, a jednocześnie w celu uzyskania diagnozy od specjalisty, zgłasza się ułamek promila.

Objawy bezdechu sennego. Chrapanie to pierwsza wskazówka

Pierwszym i najbardziej widocznym, a raczej słyszalnym i odczuwalnym objawem bezdechu sennego jest chrapanie. Bezdech i chrapanie niemal zawsze idą w parze. Chrapanie jest zaburzeniem oddychania, które powstaje w wyniku zwężenia gardła, a wiotkie ściany górnych dróg oddechowych drgają wprawiane w ruch przez przepływające powietrze.

Wdychane i wydychane powietrze przedostaje się wówczas na zewnątrz i w głąb organizmu przez niewielką szczelinę. Osoba, która chrapie ma otwarte usta, przez które wydobywają się dźwięki.

Takie niedostateczne dostarczanie płucom powietrza jest jasnym sygnałem dla naszego mózgu, że dzieje się coś niepożądanego z naszym organizmem.

Powodem alarmu dla naszego ciała jest wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi. Organizm podejmuje następujące działania: Pobudzone zostają dodatkowe mięśnie oddechowe - mięśnie klatki piersiowej i przepona. Wówczas to następuje gwałtowny wdech po krótkotrwałym bezdechu. Jest to prosta droga do niedotlenienia mózgu.

Jeżeli jednak własne chrapanie nie budzi danej osoby i nikt z domowników nie uświadomi jej o problemach z chrapaniem, o problemie mogą świadczyć inne objawy:

poranne zmęczenie

poranny ból głowy

niespokojny sen, wierzganie nogami w trakcie snu

uczucie niewsypania, zaburzenia snu

suchość w ustach, spierzchnięte usta

drażliwość, nerwowość

brak koncentracji w ciągu dnia

Najczęściej jednak osoba cierpiąca na OBS budzi się gwałtownie w nocy, wciągając haust powietrza. Takie nagłe pobudki prowadzą do zaburzeń snu, które nie pozwalają organizmowi na odpowiednią regenerację w trakcie nocy.

Zdjęcie Śpiąc w nieodpowiedniej pozycjach narażamy się wiele dolegliwości, jak chociażby wystąpienie chrapania i w konsekwencji doprowadzenie do bezdechu sennego / 123RF/PICSEL

Bezdech senny - co pomaga? Jak walczyć z tą chorobą?

Przede wszystkim bezdechu sennego nie powinniśmy lekceważyć. Jeżeli zauważymy u siebie wyżej wymienione objawy, powinniśmy udać się do lekarza, a dokładniej rzecz ujmując - do laryngologa.

Może jednak okazać się, że dodatkowe badania musimy wykonać także u pulmonologa zajmującego się układem oddechowym, a także u... neurologa.

Przyczyny występowania bezdechu sennego mogą być różne, jednak do najczęstszych należą:

występowanie polipów

krzywa przegroda nosowa

nieprawidłowa budowa żuchwy

wiotkie mięśnia podniebienia

otyłość

zapalenie zatok

palenie papierosów

budowa szyi - krótka i gruba sprzyja występowaniu choroby

Warto też wiedzieć, że OBS jest chorobą, która występuje także u osób cierpiących na akromegalię lub niedoczynność tarczycy. Kiedy zostanie wdrożony specjalistyczne leczenie po konsultacji ze specjalistami, możemy sobie jednak pomóc w walce z tą przypadłością domowymi sposobami.

Jednym z domowych sposobów na chrapanie jest użycie spray do nosa, dostępnego w aptekach bez recepty. Zawiera on składniki nawilżające śluzówki nosa, a także poprawiające napięcie tkanek miękkich gardła, by nie były one tak wiotkie.

Zaleca się także spanie z głową wyżej, niż reszta ciała. Takie ułożenie głowy, na kilku poduszkach ułatwia oddychanie. Pomocne mogą okazać się techniki oddechowe, stosowane regularnie i ćwiczenia fizyczne, które także doprowadzą do utraty wagi, która także ma wpływ na powstawanie bezdechu sennego.

Przed pójściem spać powinniśmy także zrezygnować z obfitych posiłków i jeżeli lekarz nie wskaże inaczej, możemy spróbować wypić napar z waleriany lub melisy. Dodatkowo możemy stosować olejki eteryczne - rumiankowy, lawendowy, eukaliptusowy lub z wiesiołka. Ten ostatni znany jest ze swoich właściwości leczenia stanów zapalnych dróg oddechowych.

Skutki nieleczonego bezdechu sennego. Wykonaj test na bezdech senny

Zdjęcie Chrapanie to czynnik niemal zawsze występujący przy OBS / 123RF/PICSEL

Skutki zaniedbania tego problemu mogą być naprawdę poważne. Nieleczony bezdech senny może prowadzić do poważnych chorób serca i chorób układu krążenia. Do najczęstszych z nich należą nadciśnienie tętnicze, zawał, a nawet udar mózgu.

Jak widać, nie są to błahe powikłania nieleczonego OBS, dlatego warto kontrolować swój stan zdrowia. Co ciekawe Niemiecka organizacja ADAC zwraca w swoich badaniach uwagę także na to, że wyjątkowo narażoną na skutki uboczne bezdechu sennego grupą osób są kierowcy.

Z badań organizacji wynika, że ponad 40 proc. kierowców cierpi na bezdech senny, co prowadzi do osłabienia koncentracji i dłuższej reakcja psychomotoryczna na wystąpienie niespodziewanej sytuacji na drodze. To stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla osoby chorej, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Aby przekonać się, czy cierpimy na bezdech senny możemy zgłosić się do lekarza internisty z prośbą o skierowanie na test. Jest to badanie polisomnograficzne lub badanie poligraficzne.

To pierwsze badanie jest techniką monitorowania czynności ludzkiego ciała podczas snu. Wymaga jednodniowej hospitalizacji, gdzie zostaniesz podłączony do specjalistycznej, rozbudowanej aparatury.

Poligrafia natomiast to badanie diagnostyczne zaburzeń oddychania podczas snu, które może być wykonane w domu pacjenta.

