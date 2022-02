Sen nie bez powodu określa się jako jeden z filarów zdrowego trybu życia. Dbając o odpowiednią długość i jakość nocnego wypoczynku, zapewniamy organizmowi regenerację. Dzięki temu lepiej funkcjonuje nasz układ immunologiczny, a w ciągu dnia jesteśmy bardziej skoncentrowani i odporni na stres. Niedobory snu natomiast grożą poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, do których zalicza się podatność na infekcje, zaburzenia nastroju, problemy z pamięcią oraz zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i zaburzeń hormonalnych.

Od czego zależy wielkość biustu?

Jak przechowywać awokado, by dłużej było świeże?

Naturalne afrodyzjaki. Pięć produktów, które zwiększają libido

Przedwczesne siwienie włosów może sygnalizować choroby Specjaliści od żywienia podkreślają, że zbyt krótki sen powoduje też spowolnienie metabolizmu, co może prowadzić do tycia. Okazuje się, że to, ile godzin spędzamy w objęciach Morfeusza, wpływa na naszą masę ciała z jeszcze jednego istotnego powodu. Autorzy nowego badania naukowego dowiedli, że śpiąc dłużej mamy za dnia mniejszy apetyt, a co za tym idzie, spożywamy mniej kalorii. Dzięki temu łatwiej jest zatem utrzymać pożądany deficyt kaloryczny i skutecznie dbać o linię.

Zobacz również: 10 sposobów na lepszy sen!





Zaskakujące wyniki eksperymentu. Spali dłużej i chudli!

Reklama

Zespół uczonych z University of Chicago przeprowadził eksperyment z udziałem 80 osób z nadwagą w wieku od 21 do 40 lat. Na początku badania spali oni 6,5 godziny na dobę. Długość snu uczestników była monitorowana za pomocą noszonych przez nich urządzeń elektronicznych, zaś spożycie kalorii mierzono dzięki analizie próbek moczu. Dwa tygodnie po rozpoczęciu badania połowa uczestników wzięła udział w szkoleniu z zakresu poprawy higieny snu, której celem było wydłużenie ich nocnego wypoczynku do zalecanych przez ekspertów 8 godzin. Uczestnicy z grupy kontrolnej nie dokonywali żadnych zmian w dotychczasowym schemacie snu.

Okazało się, że osoby biorące udział w szkoleniu spały ponad godzinę dłużej, a w rezultacie spożywały w ciągu dnia średnio o 270 kalorii mniej niż uczestnicy z grupy kontrolnej. Po upływie dwóch tygodni schudły one pół kilograma. Jak obliczyli autorzy badania, gdyby uczestnicy od tej chwili każdej nocy spali o godzinę dłużej, w ciągu trzech lat bez wysiłku pozbyliby się 12 nadprogramowych kilogramów.

Nasze badanie pokazało, jak duże znaczenie ma sen. Wiele osób wkłada wiele wysiłku w ograniczenie dziennego spożycia kalorii. W wielu przypadkach wystarczyłoby po prostu się wysypiać komentują autorzy badania

***

Zobacz również:

Osiem pozycji podczas snu, które wpływają na zdrowie!

Dr Magda Kaczor: Nie możemy rezygnować ze snu

Dlaczego kobietom trudniej schudnąć?