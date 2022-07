Spis treści: 01 Ogórki - przysmak polskiej kuchni

02 Ogórki kiszone - smaczne i zdrowe

03 Ogórki kiszone - kto nie powinien ich jeść

04 Ogórki małosolne - przysmak pełen wartości odżywczych

05 Ogórki małosolne - kto nie powinien ich jeść

Ogórki - przysmak polskiej kuchni

Dziś trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez ogórków. To popularne warzywo najczęściej jemy na surowo, kisimy lub marynujemy. Ogórki zazwyczaj wykorzystujemy m.in. do przyrządzania mizerii czy chłodników, na które składają się zmiksowane ogórki z dodatkiem ziemniaka, ziół czy śmietany. Jednak najbardziej popularnym polskim daniem z ogórka jest ogórek kiszony.

Takie ogórki mają wiele cennych dla zdrowia właściwości i są naszą narodową dumą, jeśli chodzi o kuchnię. Chociaż nie wyobrażamy sobie naszego menu bez potraw z ogórków, okazuje się, że mogą być niekiedy szkodliwe dla naszego zdrowia. Kto powinien ich unikać? Wyjaśniamy.

Reklama

Zobacz również: Tajemnice słoja. Co można dodać do kiszonych ogórków?

Ogórki kiszone - smaczne i zdrowe

Zdjęcie Kiszonki są niezwykle zdrowe, ale mimo to niektórzy powinni ograniczać ich spożycie / 123RF/PICSEL

Ogórki kiszone są niskokalorycznymi przetworami, które w 100 g zawierają tylko 11 kcal! To idealne źródło błonnika pokarmowego i witaminy C, będącej silnym antyoksydantem chroniącym komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Te smaczne i zdrowe produkty mają pozytywny wpływ na nasz układ pokarmowy - ich regularne spożywanie może nawet łagodzić objawy nietolerancji pokarmowych i wspierać odporność organizmu. Co więcej, kiszonki mogą również obniżać stężenie glukozy we krwi, jak i obniżać poziom cholesterolu. Spożywanie kiszonek prowadzi do zwiększenia ilości witamin i związków mineralnych w jelitach.

Zobacz również: Proste dania z sezonowymi produktami. Ewa Wachowicz poleca!

Ogórki kiszone - kto nie powinien ich jeść

Zdjęcie Ciśnieniowcy i alergicy muszą uważać na ogórki kiszone / 123RF/PICSEL

O tym, że kiszonki są zdrowe i mają dobry wpływ na nasz organizm nikogo przekonywać nie trzeba. Niestety, nie wszystkie osoby mogą cieszyć się ich smakiem w nieograniczonych ilościach. Ogórki kiszone mogą zaszkodzić w przypadku niektórych schorzeń. Kto nie powinien jeść ogórków kiszonych?

Ogórki kiszone a alergia. Ogórki kiszone zawierają znaczne ilości soli, której nadmiar nie wpływa korzystnie na nasz układ krążenia. Mogą nasilać objawy zgagi i wywoływać pieczenie w przełyku. Co więcej, ogórki kiszone mogą być "sprawcami" reakcji alergicznych u osób, które są uczulone na użyty do kiszenia koper.

Ogórki kiszone a nadciśnienie. Duża ilość soli znajdująca się w kiszonkach źle wpływa na osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście jeden taki ogórek nie sprawi, że ciśnienie wzrośnie, ale zajadanie się tym przysmakiem już tak. Dlatego osoby zmagające się z nadciśnieniem powinny przede wszystkim przestrzegać diety niskosodowej, a kiszonki spożywać w niewielkich ilościach.

Ogórki kiszone a zaburzenia krzepnięcia krwi. Kolejnym przeciwwskazaniem do jedzenia kiszonek w nieograniczonych ilościach są problemy z krzepnięciem krwi. Kiszonki to źródło witaminy K, która bierze udział w procesie krzepnięcia, a przy związanych z nim problemach stosuje się leki, które mają na celu zmniejszenie powstawania zakrzepu. Dlatego osoby zmagające się z zakrzepicą powinny unikać spożywania ogórków kiszonych w nadmiarze. Mogą one osłabić działanie leków.

Ogórki kiszone a wrzody żołądka i refluks. Kiszonki nie pomogą również osobom zmagającym się z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Sól drażni błonę śluzową żołądka, co zwiększa wydzielanie kwasu solnego. Wzrost ilości soków trawiennych może nasilać dolegliwości, takie jak skurcz czy ból brzucha, jak i zwiększać ryzyko pęknięcia wrzodów. Nadmierne spożywanie ogórków kiszonych nie jest zalecane osobom, które cierpią na refluks żołądkowo-przełykowy. Mają one odczyn kwaśny, który może drażnić błonę śluzową i zwiększać kwaśność w żołądku. Osoby, które zmagają się z nadżerką przełyku powinny natomiast całkowicie zrezygnować z kiszonek - tak brzmi zalecenie lekarzy.

Ogórki kiszone a nietolerancja histaminy. Okazuje się, że spożywanie ogórków kiszonych może również niekorzystnie wpływać na osoby z nietolerancją histaminy. Skurcz brzucha, zmiany skórne, biegunka - tak może się skończyć nadmierne spożywanie kiszonek. Histamina odpowiada za wiele ważnych reakcji w naszym organizmie - jest również odpowiedzialna za wywoływanie reakcji alergicznych, takich jak zaczerwienienie skóry, pokrzywka czy świąd. Histamina jest również obecna w kapuście, szpinaku, czerwonym winie i właśnie w ogórkach kiszonych. Dlatego też ich nadmierne spożywanie przez osoby z nietolerancją histaminy może nie skończyć się najlepiej.

Zobacz również: Co sadzić obok ogórków?

Ogórki małosolne - przysmak pełen wartości odżywczych

Zdjęcie Ogóki małosolne także mogą zaszkodzić / 123RF/PICSEL

Ogórki małosolne - delikatne, chrupiące, nasycone aromatem kopru i czosnku. Tak, to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych przysmaków lata. Nie dość, że są smaczne i niskokaloryczne, to jeszcze zdrowe! Zawierają kwas askorbinowy, magnez, potas i witaminy z grupy B, które są zbawienne dla naszego układu nerwowego.

Ogórki małosolne powstają w procesie fermentacji beztlenowej, co powoduje wytwarzanie się kwasu mlekowego. Podobnie jak kiszone, są źródłem witaminy C, jak i probiotyków chroniących nasz układ pokarmowy i immunologiczny. Niestety, nie każdy z nas powinien po nie sięgać. Lista przeciwwskazań nie jest zbyt długa, ale warto się z nią zapoznać.

Zobacz również: Przetwory z ogórków. Najlepsze przepisy siostry Anastazji

Ogórki małosolne - kto nie powinien ich jeść

Kto powinien unikać jedzenia ogórków małosolnych? Sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku ogórków kiszonych. Spożywania w nadmiernej ilości ogórków małosolnych powinny unikać osoby zmagające się z nadciśnieniem, refluksem, zakrzepicą, wrzodami żołądka oraz alergicy. To jednak nie koniec listy.

Ogórki małosolne a kamica szczawianowo-wapniowa. Zawarty w ogórkach małosolnych sód wzmaga wydzielanie wapnia przez organizm. A ten może odkładać się w nerkach, co tylko zaostrza objawy choroby. Dlatego osoby zmagające się z kamicą szczawianowo-wapniową muszą zachować szczególną ostrożność, a ze swojego menu powinny wykluczyć ogórki małosolne.

Ogórki małosolne a zespół jelita drażliwego. Z ogórków małosolnych powinny również zrezygnować osoby zmagające się z zespołem jelita drażliwego. To jedna z tych chorób, która jest przeciwwskazaniem do ich spożywania. Kwas mlekowy i błonnik przyspieszają perystaltykę jelit, co może nasilać biegunki.

***

Zobacz również: