​Problem zatrzymywania wody w organizmie pod lupą. Poznaj przyczyny i domowe sposoby na obrzęki i cellulit wodny

Czujesz, że obudziłaś się grubsza niż wczoraj? Ulubione jeansy i bielizna wbijają się w ciało i cisną? Masz nalaną i opuchniętą twarz? Prawdopodobnie, jak wiele kobiet, masz problemy z zatrzymywaniem wody w organizmie.

Zdjęcie Często zapominamy, że uporczywy cellulit to jeden z objawów niedoboru wody w organizmie / 123RF/PICSEL

Opuchlizna, obrzęki i tzw. cellulit wodny, to coś, z czym ze względu na złą dietę i brak ruchu, jako społeczeństwo borykamy się coraz częściej. Dlaczego tak się dzieje, i czy jest to problem tylko estetyczny, czy może efekt głębszych problemów zdrowotnych? Oto najczęstsze przyczyny zatrzymywania wody w organizmie i sposoby na ich pokonanie.





Spodnie "piją" w pasie? Napij się wody!

Nabrzmiałe, ciastowate ciało, zaokrąglona buzia, problemy z założeniem ulubionych butów, albo palce wyglądające jak serdelki, z których ciężko zdjąć pierścionek - to najczęstsze efekty zatrzymywania wody w organizmie. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, trzeba przypomnieć sobie istotny fakt - każdy organizm żywy w większości składa się z wody. Woda i inne płyny, które pijemy, służy naszym organom do prawidłowego działania, a także regulują gęstość i ciśnienie krwi. Prawidłowy poziom nawodnienia organizmu wpływa na sprawny metabolizm - dzięki odpowiedniej ilości wypijanej wody, nasze nerki bez problemu filtrują krew, a wątrobą usuwa z niej toksyny.

Odwodnienie od razu widać na skórze - staje się ona wiotka, sucha, mniej jędrna, pojawia się na niej cellulit. Jednak jeśli taki stan trwa zbyt długo - organizm zaczyna gromadzić wodę na zapas. Powoduje to znany wszystkim kobietom efekt puchnięcia. Jeśli więc pijesz za mało wody, lub - zamiast wody pijesz napoje słodzone, kawę i, co najgorsze dla poziomu płynów w organizmie, alkohol (który bardzo odwadnia!) - zacznij pić regularnie, co godzinę szklankę wody. Idziemy o zakład, że opuchlizna i cellulit wodny znikną. Jeśli masz problem z systematycznym piciem wody, zainstaluj sobie w telefonie darmową aplikację, która o tym przypomina. Na zdrowie!

Zauważyłaś obrzmienia i obrzęki? Schowaj solniczkę i... ketchup

Za problemy z gospodarką wodną w naszym organizmie bardzo często odpowiada...my same. To co jemy i pijemy, nawet jeśli nie przekłada się na dodatkowe kilogramy (pod warunkiem bilansu kalorycznego na odpowiednim poziomie) może w znaczący sposób wpływać na zatrzymywanie wody w organizmie. Dochodzi wtedy do paradoksalnej sytuacji - waga jest w normie, ale my jesteśmy większe, cięższe, a boczki dosłownie wylewają się nam ze spodni. Jeśli to także twój problemem, wyklucz z diety sól. Nie solisz wiele? Pomyśl jeszcze raz, ale tym razem weź pod uwagę, że wszystkie produkty przetworzone, od chleba, przez sery, wędliny, sosy, zupy, a nawet słodycze, zawierają spore ilości soli.

Na śniadanie zjadłaś tylko parówkę z indyka z ketchupem i kawałkiem chleba? Zjedz lepiej kawałek indyka upieczonego z czosnkiem i ziołami oraz świeże pomidory. Lubisz sos do spaghetti ze słoika? Może następnym razem zrób go sama na bazie warzyw i oliwy? Często jadasz bułkę z żółtym serem? Zamień ją na pełnoziarniste pieczywo, które zawiera dużo błonnika (wchłania on nadmiar wody z przewodu pokarmowego) z niesolonym białym twarogiem. Zadbaj także o zwiększenie ilości potasu w diecie - zmniejsza on tendencję organizmu do retencji wody, pobudza pracę nerek i pomaga obniżyć ilość sodu w organizmie. Potas znajduje się m.in. w: awokado, pomidorach, bananach, szpinaku i innych zielonych warzywach liściastych. Po takiej rewolucji w diecie - nadmiar wody odpłynie w zapomnienie.