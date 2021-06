Produkty dla sprawnych stawów

Rola prewencji w trosce o sprawne stawy

Również w przypadku stawów sprawdza się uniwersalne porzekadło: "mądry Polak po szkodzie". Bo kto myśli o sprawności stawów, zanim nie zaczną trzeszczeć? Najczęściej przypomnimy sobie o ich istnieniu dopiero na skutek dolegliwości bólowych. Warto zadbać o stawy zanim to one "zaczną dawać nam w kość"? Profilaktyka jest tańsza i mniej obciążająca niż leczenie, a najlepszą prewencją wszelkich chorób i bolączek jest mądra, zbilansowana dieta.

Zbilansowana dieta dla sprawnych stawów

Zbilansowana - enigmatycznie brzmi. Piękne słowo, w którym zawrzeć możemy wszystko, albo nic. Żeby nie przynudzać górnolotnie brzmiącymi określeniami, ustalmy, że zbilansowana to taka dieta, która zawiera wszystkie niezbędne do życia i utrzymania optymalnego zdrowia składniki odżywcze. I twój, i mój organizm potrzebuje nie tylko energii, czyli węglowodanów, budulca, czyli białek i zdrowego tłuszczu, ale też witamin i składników mineralnych. Po co? Dla utrzymania homeostazy, w tym dobrej kondycji i niezakłóconej pracy stawów. Przyjrzymy się dokładniej co będzie im służyło.

Zdjęcie Doraźne środki prewencyjne mogą pomóc na chwilę. Ważna w przypadku bólu stawów jest też zmiana stylu życia i diety / 123RF/PICSEL

Jakie białko wybrać dla lepszej sprawności stawów?

Po co stawom budulec? Każda nasza tkanka zbudowana jest z komórek, a one reglanie obumierają. Organizm ma niezwykłą zdolność odradzania się. Codziennie, komórka po komórce. Z czego powstaną twoje nowe komórki? Moje z tego, co im ugotuję. Twoje - z zawartości twojego talerza. Po jakie białka sięgnąć, by dostarczyć stawom optymalnego budulca dla chrząstki? Źródeł pełnowartościowego białka jest sporo. Przy odrobinie dobrych chęci znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego czy jesteś mięsożercą czy miłośnikiem kuchni roślinnej. Obok mięsa, cenne dla stawów jest białko z nabiału, zbóż i roślin strączkowych. Włącz więc do diety dobrej jakości pieczywo pełnoziarniste i razowe, ryż naturalny, ciecierzyce, soczewicę, groch i fasolę i otręby.

Tłuszcz w diecie dla sprawnych stawów

Rolą stawu jest zapewnienie nam sprawności ruchowej. Niełatwa to praca. Żeby nie sypały się iskry, konieczna jest maź stawowa, która dba, by kości nie tarły o siebie. Znaczenia dobrej jakości tłuszczów jest tu kluczowe. Dlatego włącz na stałe do jadłospisu tłoczony na zimno olej rzepakowy, oliwę z oliwek i tłuste ryby morskie, z naciskiem na śledzie, sardynki, makrelę, tuńczyka i halibuta. Popracuj nad nawykiem dodawania do posiłków małych porcji orzechów włoskich i siemienia lnianego. Te produkty są cennym źródłem kwasów omega-3, które dbają o ruchomość i sprawność stawów. Łagodzą też stany zapalne w ich obrębie.

Zdjęcie Wśród produktów, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia stawów są m.in. orzechy włoskie / 123RF/PICSEL

Owoce i warzywa dla lepszej sprawności stawów

Warzywa i owoce są najlepszym, bo naturalnym, źródłem witamin, minerałów i błonnika, którego rola, choć nieoczywista, również jest znacząca. Błonnik pomaga utrzymać właściwą masę ciała, dzięki czemu nie przeciążamy stawów zbędnymi kilogramami. Zawarte w warzywach i owocach antyoksydanty, witaminy i minerały wpływają na ograniczanie stanów zapalnych, hamują procesy zwyrodnieniowe i przedwczesne styrenie stawów. Królowa wśród witamin - witamina C gra ważną rolę w produkcji kolagenu, który buduje chrząstkę i odpowiada za kondycję stawów i ścięgien. Z myślą o stawach, włącz do menu: brokuły, marchew, pory, selery, buraki i kiełki tych warzyw. Szczególnie korzystnymi dla stawów owocami są truskawki, jagody, owoce dzikiej róży, żurawina i cytrusy. Jedz je ze smakiem, by jak najdłużej cieszyć się pełną sprawnością.

Ewa Koza, mamsmak.com

