Surowe mięso

Na pierwszy rzut oka trudno sobie wyobrazić, by ktoś wpadł na ten pomysł, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że podgrzewanie surowego mięsa w mikrofalówce może naprawdę skończyć się źle!

Podgrzewanie jedzenia w mikrofalówce zazwyczaj nie jest równomierne, przez co jego część może pozostać surowa. Surowe mięso jest szkodliwe, a wręcz trujące dla ludzi i może zawierać takie bakterie jak Salmonella, Campylobacter czy Escherichia coli, które giną podczas obróbki cieplnej. Mięso lepiej więc spożywać w tradycyjny sposób!

Ryż

Z badań przeprowadzonych przez Food Standarts Agency wynika, że w mikrofalówce nie wolno podgrzewać także dań na bazie ugotowanego wcześniej ryżu. Wynika to z faktu, że, gdy osiągnie on już temperaturę pokojową, zaczynają namnażać się w nim bakterie. Powodują one wymioty, bóle brzucha, biegunkę i inne, nieprzyjemne objawy zatrucia. Najlepiej więc przed każdym posiłkiem z ryżem, gotować jego nową, świeżą porcję.

Nigdy nie podgrzewaj tych warzyw w mikrofalówce. To groźne!

Choć dla niektórych może być to niemiła niespodzianka, to istnieją warzywa, których również nie należy podgrzewać w mikrofalówce. Należą do nich warzywa bogate w azotany takie jak szpinak, seler, marchewka, ziemniaki czy buraki. Podczas procesu podgrzewania zaczynają one wydzielać substancje o działaniu rakotwórczym.

Papryczki chilli

W mikrofalówce nie wolno także podgrzewać papryczek chilli i każdego innego rodzaju ostrych papryczek. Ich podgrzanie grozi bowiem poparzeniem gardła i podrażnieniem oczu już w momencie otwarcia drzwiczek mikrofali. Wszystko przez kapsaicynę, która odpowiada za ostrość papryczki.

Jajka

W mikrofalówce pod żadnym pozorem nie możemy podgrzewać także jajek. Wcześniej ugotowane lub usmażone, podczas procesu ponownego podgrzewania wydzielają wiele szkodliwych substancji. Niedojedzone jajka najlepiej jeść na zimno.

