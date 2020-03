Przewiało cię i czujesz kłucie w uchu? Zacznij działać!

To może być początek zapalenia ucha, dlatego trzeba zacząć jak najszybciej działać, żeby infekcja się nie rozwinęła. Oto pięć rzeczy, które warto wcielić w życie.

Kiedy wydaje się, że na dworze jest wystarczająco ciepło i wychodzisz bez czapki, często dochodzi do tzw. przewiania ucha. Masz wrażenie, że uszy są zatkane, pojawiają się kłucie i ból podczas jedzenia.



Warto sięgnąć wówczas po sprawdzone sposoby, by nie doszło do zapalenia ucha.

1. Masuj ucho

Delikatne masowanie pomoże udrożnić zatkane ucho. Chwyć małżowinę palcem wskazującym oraz kciukiem i pociągając ją delikatnie, uciskaj jednocześnie miejsce przy miejscu. Przesuwaj palce w stronę dolnej szczęki. Masuj przez około trzy minuty.



2. Zrób okład z cebuli

Średnią cebulę (najlepsza jest zwykła, żółta, ponieważ zawiera najwięcej leczniczych związków siarki) ugotuj do miękkości, z łupinką. Następnie rozgnieć, np. widelcem (nie obieraj wcześniej!). Połóż miąższ na czystą ściereczkę lub gęstą gazę. Przytknij do kłującego ucha, ale nie przyciskaj za mocno. Trzymaj okład do chwili, aż wystygnie. Najlepiej położyć się na boku, przykładając bolące ucho do poduszki. Możesz też przymocować okład bandażem.

3. Pij rozgrzewające herbatki

Napar z imbiru i goździków działa przeciwzapalnie. Obierz i pokrój w cieniutkie plasterki dwucentymetrowy kawałek imbiru. Dodaj 2-3 zmiażdżone goździki. Zalej wszystko 1 szklanką gorącej wody. Zaparzaj pod przykryciem około pięciu minut. Gdy napar już lekko przestygnie, dodaj łyżeczkę miodu oraz sok wyciśnięty z cytryny (ilość według uznania). Pij trzy razy dziennie po jednej szklance naparu.



Herbatka z czarnego bzu, lipy i dzikiej róży wywołuje tzw. sztuczną gorączkę, która w naturalny sposób powoduje, że choroba nie rozwija się. Wymieszaj po 2 łyżeczki suszonych roślin. 2 łyżeczki mieszanki zalej 1 szklanką gorącej wody, parz pod przykryciem 10 minut. Przecedź. Pij dwa razy dziennie po jednej szklance herbatki.