Lewoskrętna witamina C, niezdrowy tłuszcz, dieta 1000 kcal. Oto największe mity na temat odżywiania. Wierząc w nie, wyrządzasz sobie krzywdę

Przyjęło się, że niektóre produkty w naszej diecie tuczą, inne są bardzo zdrowe, a kolejne zakazane w diecie nawet w najmniejszej dawce. Kto z nas nie słyszał, że nie powinien jeść owoców po południu, bo przytyje? O ile niektóre z twierdzeń na temat odżywiania jedynie wprowadzają w błąd, stosowanie się do innych, gdzieś zasłyszanych i dawno obalonych mitów żywieniowych, może wyrządzić naszemu organizmowi dużą szkodę. Jednym z przykładów takich mitów jest stwierdzenie, że dieta 1000 kcal jest zdrowa dla organizmu i można ją bezpiecznie stosować. Niestety, najnowsze badania pokazują, że tak bardzo rygorystyczna dieta jest szkodliwa i nie powinna być stosowana jako metoda odchudzania. Taka dieta naraża nasz organizm na szereg niedoborów.

Zdjęcie Nieprawidłowa dieta może prowadzić do otyłości / 123RF/PICSEL

Kolejnym z popularnych mitów żywieniowych jest teza, że tłuszcze są niezdrowe. To kłamstwo. Organizm każdego człowieka potrzebuje tłuszczów, by odpowiednio funkcjonować. "Teoria tłuszczowa" została obalona już jakiś czas temu. Przyjmowanie tłuszczów w pożywieniu jest niezbędne - nawet podczas diety redukcyjnej. To one bowiem odpowiadają za odpowiednią pracę układu nerwowego, krwionośnego, czy dostarczają ładunek energetyczny.

Podobnym mitem jest istnienie witaminy C lewoskrętnej, która ma być naturalną i "prawdziwą" wersją witaminy. Okazuje się, że czegoś takiego nie ma - kwas L-askorbinowy tak naprawdę jest prawoskrętny, a lewoskrętna witamina C to zwykły mit wykorzystany jako zabieg marketingowy.

