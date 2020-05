Rak jajnika: Czy można się przed nim ochronić?

1 / 10

Łeba słynie z ruchomych wydm położonych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Odwiedzając miasto, nie sposób zrezygnować z podziwiania tego niezwykłego zjawiska. Ale Łeba ma także piaszczystą plażę położoną ok. trzy kilometry od centrum miasta. Wyróżnia się ona czystością, łagodnym zejściem do wody i długością (ok. sześć kilometrów). Każdy znajdzie więc tutaj miejsce dla siebie.