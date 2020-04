Razem w zdrowiu i w chorobie

Żyli razem i umarli prawie w tym samym czasie. Choć rodziny opłakują ich odejście, wiedzą, że dla osób starszych, które tyle lat spędziły wspólnie i były tak mocno ze sobą związane, taka śmierć nie jest straszna. I tak jedno nie żyłoby długo, bez drugiego.

6 minut samotności



Obydwoje mieli 72 lata. Stuart Baker i jego żona Adrian, z Florydy, spędzili ze sobą 51 lat i byli uważani za nierozłącznych. Zmarli w odstępie 6 minut, z powodu komplikacji w wyniku zarażenia koronawirusem.



Pan Baker na początku choroby czuł się na tyle dobrze, że po konsultacji lekarskiej został odesłany do domu. Kiedy objawy nie ustępowały, a lekarz skierował go do szpitala, placówka ponownie zaleciła mu domową kwarantannę.



Stuart chorował na astmę i w końcu został przyjęty na oddział zakaźny. Gdy dołączyła do niego jego żona, jej stan był poważny. W połowie marca poczuli się gorzej, na początku kwietnia wydarzyło się najgorsze. Państwo Baker zmarli.



Ich syn Buddy Baker, współpracownik Narodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego, na swoim profilu na Twitterze umieścił poruszające nagranie, w którym zachęca do przestrzegania zaleceń sanitarnych i pozostania w domu. Mężczyzna chciał się podzielić historią swoich rodziców, by uczulić ludzi na rzeczywiste zagrożenie, jakie wirus niesie dla osób starszych.



Zmarli, trzymając się za ręce



Jerry and Frances Williamson z Mississippi, byli małżeństwem przez ponad 50 lat. Wirusem zarazili się podczas wspólnego rejsu.

Seniorzy często korzystali z takiej formy rozrywki. Po powrocie, często narzekali na jakieś dolegliwości, stąd i tym razem rodzina nie przewidywała niczego poważnego. Nagle stan ich zdrowia pogorszył się i 72-latkowie odeszli tego samego dnia, trzymając się za ręce. Para osierociła dwóje dzieci, ośmioro wnuków i dwanaścioro prawnuków.



Spędzili ze sobą 60 lat



Walijska para Bryn (86 lat) i Pat (lat 80) Howellsowie pozostawali w domowej kwarantannie z powodu podeszłego wieku. Na początku kwietnia starsi państwo poczuli się źle i trafili do szpitala.



Po przeprowadzeniu testów, okazało się, że obydwoje są zarażeni wirusem COVID-19. Po kilku dniach hospitalizacji, zmarli tego samego dnia. Jak mówi ich wnuk, choć najbliższym trudno się pogodzić z ich strata, pocieszający jest fakt, ze odeszli razem, po 60 latach szczęśliwego małżeństwa. Mieli czterech synów i dwie córki.



Niedawno, z okazji 60-tej rocznicy śluby dostali list gratulacyjny od Królowej Elżbiety II. Spotkali się po raz pierwszy, kiedy Pat miała 16 lat, a Bryn 22 lata.