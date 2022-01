Cenne nasiona gorczycy białej

Wyraziste żółte kwiaty gorczycy białej rzucają się w oczy, jednak powszechnie wykorzystywanym, zarówno w przemyśle spożywczym, jak i ziołolecznictwie, surowcem są jej białe nasiona. Bardziej popularne od nasion gorczycy czarnej i sarepskiej, nasiona białej są prawdziwą skarbnicą składników odżywczych.

Znajdziemy z nich liczne olejki eteryczne, glikozydy, sole mineralne, białka i pożądane dla zdrowia kwasy tłuszczowe, z wyraźną przewagą omega-9 w postaci kwasu oleinowego i unikatowego, bo występującego tylko w nasionach rzepaku i gorczycy - kwasu erukowego.



Gorczyca biała dla metabolizmu

Nasiona gorczycy wspierają procesy metaboliczne na wielu etapach. Zarówno tych, które zachodzą w żołądku, jak i w jelitach. Powinny mieć je pod ręką osoby z delikatnym przewodem pokarmowym, a także te, które czeka obfita uczta. Wszak nic tak skutecznie nie zabija przyjemności jedzenia, jak niestrawność.

Gorczyca chroni układ pokarmowy. Zawarte w jej nasionach śluzy tworzą warstwę ochronną dla śluzówek żołądka, zabezpieczając je przed podrażnieniami. Pomagają ograniczać stany zapalne, łagodzą dyskomfort i ból.

Przy zaawansowanych problemach żołądkowych, głównie nadkwasocie, wrzodach i nawracających stanach zapalnych, współczesna fitoterapia rekomenduje stosowanie wyciągów z nasion białej gorczycy. Analogicznie w przypadku stanów zapalnych jelit - najwięcej korzyści przyniosą wyciągi z nasion.



Z kolei przy kłopotach ze spowolnionym metabolizmem i zaparciami, zaleca się zjadanie nasion gorczycy. Pobudzają trawienie i spulchniają masy kałowe. Mają delikatne działanie przeczyszczające. Stymulując wydzielanie soków żołądkowych, pomogą uporać się z dyskomfortem trawiennym, niestrawnością i brakiem łaknienia.

Zdjęcie Nasiona gorczycy wpływają wyjątkowo pozytywnie na układ pokarmowy / 123RF/PICSEL

Gorczyca biała: Działanie przeciwbólowe

Nasiona gorczycy mają działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, co wykorzystywała medycyna ludowa. Miłośnicy naturalnych rozwiązań wciąż zachęcają do sięgania po gorczycę, zwłaszcza przy bólach reumatycznych i kłopotach z zatokami. Przynosi ulgę, gdy jest stosowana zewnętrznie. Jak skorzystać z przeciwbólowych właściwości gorczycy? Wystarczy wsypać nasiona do płóciennych woreczków, podgrzać je w piekarniku i obłożyć bolące miejsca.

Nie bez powodu olejek z gorczycy jest wykorzystywany do produkcji plastrów stosowanych na bóle reumatyczne i maści o działaniu przeciwzapalnym oraz przeciwbólowym.

Gorczyca biała - inne korzyści dla zdrowia:

- z uwagi na bogactwo potasu, nasiona gorczycy mają korzystny wpływ na pracę serca i całego układu sercowo-naczyniowego, sprzyjają obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi;

- nasiona obecne w jadłospisie pomogą w normalizacji poziomu glukozy we krwi;

- ze względu na zawartość związków eterycznych, nasiona gorczycy mają działanie rozgrzewające i napotne;

- gorczyca działa moczopędnie;

- obecny w nasionach gorczycy fosfor wzmacnia zęby i kości;

- dzięki zawartości niacyny, gorczyca sprzyja pracy systemu nerwowego;

- poprawiając funkcje metaboliczne, wspiera trawienie ciężkostrawnych dań, dlatego dodatek musztardy do potraw mięsnych jest zalecany nie tylko ze względów smakowych;

- olejek z gorczycy pobudza wzrost włosów i zapobiega łysieniu.



Zdjęcie Po musztardę warto sięgać regularnie, jeśli nie dotyczą nas przeciwskazania / 123RF/PICSEL

Gorczyca biała: Przeciwwskazania

Najlepszy, jak zawsze, jest umiar. Spożywana w nadmiarze gorczyca, zamiast pomóc, będzie szkodzić. Duże dawki mogą być przyczyną kłopotów w obrębie dróg moczowych i nerek. Osoby, które mają kłopoty z tarczycą nie powinny spożywać gorczycy. Jej nasiona zawierają substancje wolotwórcze.

Szczególną ostrożność w spożywaniu gorczycy powinny zachować kobiety ciężarne. Gorczyca, zwłaszcza jeśli jest spożywana w dużych ilościach, może skutkować przekrwieniem macicy, a nawet poronieniem.

