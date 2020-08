Samotne kobiety są bardziej narażone na otyłość

Naukowcy odkryli, że kobiety samotne, owdowiałe, rozwiedzione lub w separacji wykazywały większe ryzyko wystąpienia otyłości. To ryzyko jeszcze bardziej wzrastało, gdy ich udział w życiu społecznym był ograniczony.

- Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć to zjawisko - podkreśla główna autorka badania Zeinab Hosseini.

- Nie tylko odkryliśmy, że minimalny udział w życiu społecznym jest związany z otyłością u starszych kobiet, ale także, że udział społeczny zmienił stopień otyłości u owdowiałych kobiet - powiedziała Hosseini. Co ciekawe, to zjawisko nie odnosiło się do mężczyzn.

- Istnieje wiele publikacji sugerujących, że małżeństwo jest korzystne dla zdrowia mężczyzn, a potencjalnie mniej dla kobiet, więc nasze wyniki dotyczące stanu cywilnego były trochę zaskakujące. Te wzorce u mężczyzn były mniej oczywiste i czasami wydawały się odwrotne do tego, co widzieliśmy u kobiet - przekonuje badaczka Annalijn Conklin.

- Może się zdarzyć, że zarządzanie bardzo dużymi sieciami społecznymi staje się źródłem stresu dla mężczyzn. Badania wykazały bowiem, że mężczyźni często przypisują swoim żonom dbanie o podtrzymywanie tych relacji, śledzenie urodzin, organizowanie spotkań towarzyskich - dodaje.

Badaczka wyjaśnia, że angażowanie samotnych kobiet w różnego rodzaju aktywności może okazać się jednym ze skutecznych sposobów na walkę z otyłością.