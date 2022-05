Tu czai się najwięcej pasożytów

"Piaskownica to świetne miejsce do zabawy dla dzieci!" - rozpoczął swój wpis GIS. Rzeczywiście, latem dzieci chętnie korzystają z piaskownic, które znajdują się na miejscowych placach zabaw. Rodzice - zanim pozwolą swoim pociechom na zabawę w piasku - powinni jednak sprawdzić jego stan. Zgodnie z prawem budowlanym, piaskownice należą do grupy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. Powinny więc być odpowiednio konserwowane.

"Co zrobić, żeby było bezpieczne i higieniczne?" - kontynuował Główny Inspektorat Sanitarny we wpisie. Piaskownice, jak wszystkie urządzenia zamontowane na placach zabaw, muszą spełniać wymagania. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GIS do obowiązków właścicieli i zarządców piaskownic należy między innymi:



Reklama

wymiana piasku w piaskownicach przed sezonem, a także w trakcie jego trwania,

zabezpieczenie terenu placu zabaw oraz piaskownic przed dostępem zwierząt,

przykrywanie piaskownic, gdy są nieużywane.

Zdjęcie Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego kontroluje piaskownice / 123RF/PICSEL

Eksperci apelują do rodziców i opiekunów

"Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego kontroluje piaskownice zarówno ogólnodostępne w przestrzeni publicznej (w parkach, ogródkach jordanowskich, na osiedlowych placach zabaw), jak również na terenach przedszkoli, żłobków i innych form opieki nad dziećmi. Przedmiotem kontroli sanitarnej jest stan: sanitarno-techniczny piaskownic, a także czystości piasku sprawdzany pod kątem obecności widocznych zanieczyszczeń oraz bakterii i jaj pasożytów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia dzieci" - możemy przeczytać na gov.pl

"Systematyczna wymiana piasku w piaskownicach użytkowanych m.in. przez przedszkola publiczne, przy jednoczesnym stosowaniu fizycznych barier chroniących przed dostępem zwierząt oraz innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku stanowi najskuteczniejszą metodę utrzymywania jego czystości oraz minimalizuje zagrożenia jakie mogą być związane z jego zanieczyszczeniem" - dodaje Główny Inspektorat Sanitarny w oficjalnym stanowisku dostępnym na rządowej stronie.

Eksperci apelują także do rodziców: dzieci nie powinny w pobliżu piaskownicy jeść, czy też pić. Aby chronić malucha przed ewentualnymi chorobami, opiekun powinien dopilnować, by po zakończeniu zabawy w piasku dokładnie umył ręce. Ostrożność zalecana jest nawet w przypadku piaskownic, które na pierwszy rzut oka nie budzą podejrzeń.



Zobacz również:



Jajka z niespodzianką, czyli salmonella w produktach spożywczych. Na to uważaj

GIS wycofał z aptek witaminę D3

Część produktów marki Kinder wycofana. Powodem salmonella. Co to jest i jakie ma objawy?