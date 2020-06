Siedzący tryb życia prowadzi do nowotworów i śmierci

Choć wszyscy doskonale wiemy, że brak ruchu poważnie szkodzi zdrowiu, okazuje się, że może on być w istocie zabójczy. Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego przekonują, że siedzący tryb życia drastycznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka i przedwczesnej śmierci.

Zdjęcie Siedzący tryb życia sprzyja powstawaniu nowotworów /123RF/PICSEL

Siedzący tryb życia wpływa negatywnie na wiele obszarów zdrowia. Prowadzi do otyłości, nadciśnienia i cukrzycy typu 2, spowalnia metabolizm, sprzyja rozwojowi żylaków i osteoporozy.

Do długiej listy szkód, jakie wyrządza nam brak ruchu, dodać należy kolejną, znacznie groźniejszą. Eksperci ostrzegają, że długotrwałe siedzenie przy biurku lub na kanapie drastycznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka i przedwczesnej śmierci.

Uczeni z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin przeprowadzili eksperyment z udziałem 8 tys. osób. Uczestnicy zostali poproszeni o noszenie urządzenia mierzącego codzienną aktywność.

Po trwającej pięć lat obserwacji autorzy badania zauważyli, że osoby, które prowadziły siedzący tryb życia, stroniąc na co dzień od jakiejkolwiek aktywności fizycznej, były aż o 82 proc. bardziej narażone na rozwój nowotworu i śmierć.

- To pierwsze badanie, które jednoznacznie wskazuje na korelację między siedzącym trybem życia a zwiększonym prawdopodobieństwem zgonu w wyniku nowotworu. Nasze ustalenia potwierdzają dobitnie to, co podejrzewamy od dawna - aby cieszyć się dobrym zdrowiem do późnej starości, należy siedzieć mniej i więcej się ruszać - komentują uczeni.