Istnieje wiele, mniej lub bardziej skutecznych, sposobów na uporanie się z bólem głowy. Zanim sięgniemy po tabletkę, możemy np. wypróbować kurację z użyciem olejków eterycznych - sprawdzą się m.in. olejki bazyliowy, lawendowy, geraniowy i majerankowy. Dokuczliwy ból złagodzić może również relaksująca, ciepła kąpiel, zimne okłady aplikowane na czoło i skronie oraz uspokajające ziołowe napary na bazie melisy, szałwii lub mięty. Polecaną przez naukowców metodą na zredukowanie przykrych dolegliwości jest również słuchanie muzyki.

Nie o byle jaką muzykę tu jednak chodzi, a o konkretny, stworzony z myślą o uśmierzaniu bólu, utwór. Piosenka zatytułowana "All Of Us", która zawiera elementy instrumentalne i orkiestrowe, zdaniem uczonych koi nerwy i wycisza cały organizm, pomagając nam "odciąć się" od bólu. Działanie utworu nie ogranicza się jedynie do odwrócenia uwagi słuchacza od nieprzyjemnych dolegliwości - stymuluje on bowiem uwalnianie w mózgu dopaminy, która pozytywnie wpływa na samopoczucie, zwiększa naszą motywację do działania i odgrywa ważną rolę w procesach poznawczych.

Utwór powstał w ramach projektu Nurofen Tune Out Pain, który ma na celu "poszerzanie wiedzy naukowej na temat nowych holistycznych technik leczenia bólu". Współautorem przeciwbólowej piosenki jest australijski multiinstrumentalista Jonathan Baker, występujący pod pseudonimem Anatole. Uczeni z University College w Dublinie przeprowadzili sfinansowane przez Nurofen badanie, aby dowieść, czy utwór ten rzeczywiście łagodzi ból. Uczestnicy doświadczający uporczywych migren, a także bólu pleców i mięśni, po wysłuchaniu piosenki zgłaszali dużo mniejszą intensywność tych dolegliwości.

"Zmniejszeniu uległa zarówno intensywność bólu, jak i ogólny dyskomfort badanych. Osiągnięcie efektu tego rozmiaru w przypadku zupełnie nieznanego uczestnikom utworu pokazuje ogromny potencjał tworzenia konkretnych utworów muzycznych po to, by lepiej radzić sobie z bólem" - komentuje dr Claire Howlin, główna autorka badania i współtwórczyni piosenki.

"Tworzenie muzyki napędzanej nauką dla mnie, jako artysty i producenta, było ekscytującym wyzwaniem. Ten projekt pokazuje, jak potężnym narzędziem jest muzyka i jak wiele korzyści może nam przynieść jej słuchanie" - dodał Anatole. Singiel "All Of Us" jest już dostępny na Spotify.

