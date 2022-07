Sok z czereśni możesz z powodzeniem wypić na ochłodę w gorące dni lata. Doskonale sprawdzi się także jako dodatek do herbaty na osłodę chłodnych, jesiennych wieczorów. Można pić go w każdym wieku i zastąpić nim suplementy diety w tabletkach. Zdradzamy recepturę na sok z czereśni jak z babcinej spiżarni.

Sok z czereśni - właściwości

Sok z czereśni posiada wiele cennych właściwości, zwłaszcza jeśli jest robiony z intensywnie bordowych owoców. W soku z czereśni znajdziemy m.in. takie minerały jak potas, wapń, magnez czy żelazo i cynk. Oprócz tego te owoce są bogate w kwas foliowy oraz beta-karoten, witamin z grupy B (w tym B1, B2, B3, B5 i B6) oraz A, C, E i K. Zaletą picia soku z czereśni jest zatem dostarczanie witamin oraz minerałów w ich naturalnej formie. Wspomaga to skuteczne przyswajanie substancji odżywczych. Picie soku z czereśni jest też znacznie przyjemniejsze niż przełykanie wielkich tabletek, które pozostawiają na języku gorzki posmak.

Picie soku z czereśni zaleca się osobom chcącym zadbać o zdrowe odżywianie oraz zróżnicowaną dietę. Ponieważ czereśnie są bogate w jod i kwas foliowy, spożywanie ich soku zaleca się kobietom ciężarnym oraz karmiącym piersią. Sok z czereśni można przyjmować codziennie, jego 100 ml przed posiłkiem wspomoże trawienie. Nic jednak nie służy nam w nadmiarze. Z uwagi na wysoką kaloryczność owoców, radzi się zachowanie umiaru w spożywaniu soku z czereśni. Sok z czereśni doskonale nadaje się na każdą porę roku. Latem można pić go dla ochłody a jesienią oraz zimą dodawać do herbaty.

Sok z czereśni - składniki

Sok z czereśni należy przygotowywać w sezonie. Jeśli nie posiadasz własnego drzewa, z którego możesz zebrać owoce, najlepiej zaczekać z ich kupnem do lipca. Ceny nie będą już tak wysokie, dzięki czemu zaoszczędzisz trochę pieniędzy.

Do przygotowania soku z czereśni będziesz potrzebować:

5 kg owoców;

2 kg cukru;

1 cytrynę.

Sok z czereśni - jak zrobić?

Najbardziej czasochłonne jest przebieranie czereśni i usuwanie szypułek, dlatego to właśnie od czereśni musimy zacząć. Owoce należy dokładnie przebrać, pozostawiając na sok jedynie te nienaruszone przez szpaki oraz nienadgnite. Przeznaczone na sok czereśnie powinny ważyć około 5 kg.

Następnym krokiem jest dokładne umycie owoców. Najlepiej w misce z wodą lub w durszlaku pod bieżącą wodą. Można także zastosować ekologiczny płyn do mycia warzyw i owoców. Dzięki temu oczyścimy czereśnie nie tylko z kurzu i bakterii odzwierzęcych, ale także pozbędziemy się mrówek, małych pająków oraz innych małych stworzeń.

Sok z czereśni nie może mieć pestek, dlatego każdy owoc należy wydrylować. Bez znaczenia czy używasz do tego specjalnego sprzętu, zwykłego nożyka, czy wsuwki do włosów, ten proces zawsze jest czasochłonny, monotonny i bardzo męczący. Kiedy jednak usuniesz już wszystkie pestki, możesz przejść do zasypywania cukrem. Pamiętaj, że ten etap wykonuje się warstwami - najpierw owoce, potem cukier, znowu owoce i ponownie kryształ. Miskę z czereśniami i cukrem nakrywamy ściereczką a następnie zostawiamy na kilka godzin (dobrym pomysłem jest pozostawienie ich na noc).

W tym czasie owoce zaczną puszczać sok. Rano trzeba będzie zlać go do garnka. Można w tym celu użyć durszlaka, dzięki czemu w naszym soku nie będą pływać skórki. Jeśli lubisz bardzo słodkie rzeczy, spróbuj czy napój jest już wystarczająco słodki. Po dodaniu soku z cytryny powinien być idealny. Teraz należy go zagotować i dobrze wymieszać dla rozpuszczenia cukru. Po 15 minutach zdejmujemy garnek z kuchenki, następnie wciąż gorący sok przelewamy do wyparzonych słoików lub butelek. Naczynia szczelnie zakręcamy a potem pasteryzujemy przez 10 minut.