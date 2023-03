Na problemy z włosami wpływa wiele czynników, które często nakładają się na siebie. Są to m.in.:

dieta,

stres,

styl życia,

czynniki środowiskowe,

zaburzenia hormonalne,

geny,

choroby,

proces starzenia się.

Mimo że niektórych z tych czynników nie możemy wyeliminować, istnieją sposoby na skuteczne wzmocnienie włosów i przywrócenie im zdrowego wyglądu. Nieocenionym produktem w walce z utratą włosów, ich łamliwością czy też siwieniem jest... sok z buraków!

Właściwości soku z buraków

Burak jest bogatym źródłem składników mineralnych w tym magnezu, potasu, cynku, żelaza i fosforu. Zawiera wiele witamin — z grupy B, a także witaminy A, C, E, K. Dodatkowo buraki są bogate w przeciwutleniacze, które pomagają odżywić mieszki włosowe i skutecznie wzmacniają włosy. Wszystkie te składniki odżywcze wpływają na piękny wygląd włosów i są niezbędne do zachowania ich zdrowego wyglądu. To dzięki nim buraki zapobiegają utracie i łamaniu włosów.

Dodatkowo burak ma właściwości przeciwzapalne, dlatego świetnie łagodzi stany zapalne skóry głowy, niweluje swędzenie, pieczenie i łuszczenie, dzięki czemu jest skutecznym narzędziem w walce z łupieżem. Dzięki burakom włosy stają się miękkie i elastyczne. Zewnętrzne stosowanie soku z buraka to również bezpieczny i naturalny sposób na pozbycie się siwych włosów, przy jednoczesnym wzmocnieniu ich pasm.

Zdjęcie Sok z buraków jest świetnym naturalnym sposobem na zamaskowanie suchych włosów / 123RF/PICSEL

Jak wzmocnić włosy sokiem z buraków?

Istnieją dwie proste metody. Pierwszą z nich jest wsparcie organizmu od wewnątrz, czyli regularne picie soku z buraków. Jeśli mamy w domu sokowirówkę, warto przyrządzić go samemu. Świeży sok z buraków ma najwięcej prozdrowotnych właściwości, a do tego wspaniale smakuje. Możemy też wzbogacić go o dodatkowe witaminy i walory smakowe poprzez dodanie innych warzyw i owoców np. marchwi, szpinaku czy żurawiny. Taka bomba witaminowa nie tylko wzmocni włosy, ale i cały organizm.

Drugim sposobem na wykorzystanie soku z buraków, jest stosowanie go z zewnątrz, w formie płukanki. Aby przygotować eliksir na gładkie i lśniące włosy należy do soku z buraków dodać łyżkę octu jabłkowego. Płukanką pokrywamy wilgotne włosy, jeszcze przed ich umyciem. Całość zostawiamy na kilka minut, a następnie spłukujemy i myjemy głowę.

Płukanie włosów sokiem z buraka to również świetny sposób na zamaskowanie siwych pasm! Najlepiej wycisnąć go samodzielnie. Sokiem z buraków należy pokryć suche włosy, a następnie odczekać kilka godzin, lub pozostawić na całą noc. Zabieg możemy powtarzać aż do momentu uzyskania pożądanego koloru. Burak to naturalny barwnik, będący świetną alternatywą dla chemicznych farb, które dodatkowo osłabiają włosy.

