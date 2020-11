Sprawdzone sposoby na szybką i skuteczną poprawę odporności

Nie obejdzie się bez klasyki gatunku, czyli rosołu i bogatych w żelazo podrobów. Czy to oznacza, że wegetarianie są skazani na pociąganie nosem i nawracający kaszel? Nic bardziej mylnego. Sposobów na podniesienie odporności jest na tyle dużo, że każdy powinien znaleźć rozwiązanie pasujące do siebie.

Zdjęcie Czosnek ma pozytywny wpływ na odporność organizmu /123RF/PICSEL

Im bliżej zimy, tym bardziej nasza odporność jest narażona. Niesprzyjająca aura, stres, kontakt z kimś przeziębionym mogą stać się początkiem gorszego samopoczucia, a w przypadku spóźnionej reakcji - choroby.

Reklama

I choć odosobnienie, praca z domu i wszechobecne maseczki zdają się nam sprzyjać, nie zaszkodzi zadbać o prężnie działający układ immunologiczny. A sposobów jest bardzo wiele. Nie każdy jest skazany na mitologiczne już rosół, czosnek czy cytrynę.

Do jednych z największych sprzymierzeńców układu odpornościowego należy zaliczyć tryptofan. Niekoniecznie znany, ale bardzo cenny aminokwas, którego organizm nie jest w stanie sam wyprodukować, stąd tak ważne jest uzupełnianie go w diecie. Odpowiada za produkcję serotoniny, ułatwia zasypianie, ale ma też niebagatelny wpływ na odporność organizmu.

Gdzie można go odnaleźć? Przede wszystkim w mięsie drobiowym. Stąd właśnie bierze się ozdrowieńcza moc rosołu. Na szczęście obecny jest także w fasoli i kaszy jaglanej. Wegetarianie nie są zatem pokrzywdzeni.

Układ immunologiczny odwdzięczy się także za dietę bogatą w żelazo. Bo to ten mikroelement odpowiada za wytwarzanie białych krwinek, przeciwciał, ukrwienie i funkcjonowanie śledziony, gdzie zlokalizowane są komórki niszczące drobnoustroje.

Pietruszka: Dużo więcje niż dodatek do rosołu 1 / 7 Chlorofil Nać zawiera chlorofil, potocznie nazywany zieloną krwią roślin. Jego budowa jest niemal tożsama z budową krwinki czerwonej. Kluczowe zalety chlorofilu to jego właściwości oczyszczające: uwalnia organizm z toksyn, dezynfekuje, usuwa szkodliwe bakterie, oczyszcza wątrobę. Ma korzystny wpływ na stan skóry. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Gdy zatem poziom żelaza jest zbyt niski, można się spodziewać, że przeziębienie i infekcje będą naszymi najwierniejszymi towarzyszami. Jak się z nimi skutecznie pożegnać? W sukurs przyjdą mięso, podroby (z wątróbką na czele), cielęcina, jarmuż i dorsz. Uwaga, aby mieć pewność, że żelazo zostanie dobrze wchłonięte, najlepiej jeść je razem z witaminą C.

A nie ma lepszego źródła witaminy C niż kiszonki. Bez większego znaczenia jest to, czy to będzie kiszona kapusta czy ogórki. Znaczenie ma tylko to, że zapewniamy sobie dzięki nim solidną porcję witaminy C, która jest jednym z silniejszych antyutleniaczy niszczących drobnoustroje oraz bardzo cenne probiotyki, odpowiedzialne za prawidłową florę bakteryjną jelit. Nie zapominajmy, że coraz częściej to właśnie jelita uznawane są za "drugi mózg", a obecna w nich flora bakteryjna za gwarancję odporności.