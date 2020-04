Sygnały ostrzegawcze choroby psychicznej

Zachorowała na raka mózgu, straciła rozum i miała objawy kilku chorób psychicznych. A potem wydarzył się cud! Nie tylko pokonała raka, ale zapamiętała, co jej mózg wyprawiał podczas choroby. To ewenement, ponieważ chorzy psychicznie nic nie pamietają. Przeczytaj fragment książki "Neurolożka", w której Barbara Lipska szczegółowo opisuje, z czym przyszło jej się zmierzyć.

Zdjęcie Przesadne reakcje emocjonalne, takie jak złość czy podejrzliwość, mogą świadczyć o niepokojących zmianach w mózgu /123RF/PICSEL

Moje przesadne reakcje emocjonalne - złość, podejrzliwość, zniecierpliwienie - świadczą o katastroficznych zmianach w płacie czołowym. Ja sama jednak nie zauważam tych sygnałów ostrzegawczych. Znam się na chorobach psychicznych lepiej niż większość ludzi - powinnam zatem dostrzec, że zachowuję się dziwnie, lecz nic nie dostrzegam. Nie wiem jeszcze, że sześć guzów w mojej głowie i powstały wokół nich obrzęk odcinają korę czołową - tę część mózgu, która odpowiada za autorefleksję. Paradoksalnie - potrzebna byłaby mi do tego kora przedczołowa.



Reklama

Niezdolność do rozpoznania własnej ułomności jest często obserwowana u osób z zaburzeniami psychicznymi. To anozognozja - ignorowanie lub negowanie własnych zaburzeń - cecha wielu chorób psychicznych i nerwowych. Niewiele wiadomo o tym, które regiony mózgu są za nią odpowiedzialne. Niektórzy badacze sugerują, że przyczyną anozognozji są dysfunkcje linii pośrodkowej mózgu, która oddziela prawą półkulę od lewej. Możliwe jest jednak, że pewną rolę odgrywają tu także uszkodzenia w obrębie prawej półkuli.



W schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (CHAD) brak rozpoznania własnego stanu uważany jest za przejaw choroby, a nie pozornie oczywisty mechanizm zaprzeczenia lub kompensacji. Mniej więcej połowa chorych na schizofrenię i 40 procent cierpiących na CHAD nie są w stanie zrozumieć, że są chorzy, a zatem nie przyjmują diagnozy lekarza. Gdy taki chory doświadcza halucynacji, nie dostrzega w nich oznak nieprawidłowości w działaniu mózgu. Nawet najbardziej dramatyczne symptomy, takie jak słyszenie głosów lub przekonanie, że jest się Bogiem, nie różnią się dla niego niczym od rzeczywistości.



Z powodu anozognozji osoby chore na schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową cechuje znaczna oporność na terapię psychiatryczną. Mogą nie zażywać przepisanych leków lub odmawiać uczestnictwa w terapiach behawioralnych. A na anozognozję nie ma jak dotąd żadnego lekarstwa.



Jestem teraz jak schizofrenik: nie uważam, żeby ze mną było coś nie w porządku. Mam się za osobę całkowicie zdrową psychicznie. Mogę co najwyżej uwierzyć, że dokucza mi stres lub przemęczenie - z powodu źle zaprojektowanego szpitala, marudzenia dziecka w poczekalni, pojawienia się bezczelnego obcego człowieka u moich drzwi. Nie kojarzę tych faktów, nie dochodzę do wniosku, że problem tkwi w mojej głowie, nie zaś w świecie zewnętrznym.



Nie mam powodu sądzić, że moje reakcje na wspomniane incydenty mają jakikolwiek związek z guzami czy terapią przeciwrakową, i nikt inny z mojego otoczenia tego nie podejrzewa - na razie - jako że od pewnego czasu nie jestem badana rezonansem magnetycznym, który ujawniłby to, co dzieje się w moim mózgu.



W miarę narastania dezorientacji mój mózg zapełnia luki pomiędzy tym, co dzieje się w mojej głowie, a tym, co dzieje się wokół mnie, teoriami spiskowymi. Staję się podejrzliwa wobec rodziny i kolegów z pracy; z nikogo nie jestem zadowolona. Towarzyszy mi przekonanie, że wszyscy, z moją rodziną na czele, spiskują przeciwko mnie. Kasia już mnie nie lubi. Mirek chyba też. Dlaczego o mnie rozmawiają? Widzę, że ukrywają coś przede mną. Ale co? Co takiego ukrywają?



Podejrzliwość - nasilająca się niekiedy do poziomu paranoi - bywa objawem wielu chorób psychicznych, w tym również choroby Alzheimera. Pacjent chory na alzheimera potrafi oskarżać swojego partnera życiowego o oszustwo albo dozorcę o kradzież i działanie na jego szkodę, a nawet o mordercze zamiary. Neuronaukowcom nie udało się jeszcze zrozumieć działania sieci, czyli tych części mózgu, z którymi wiąże się paranoja - w niektórych przypadkach za jej przyczynę uważa się uszkodzenie płata skroniowego.