Spis treści: 01 Dieta, która jest stylem życia, nie musi być katorgą. Na czym polega dieta odmładzająca?

02 Jakie produkty jeść, by zachować młodość? Wątroba, jelita i serce bardzo ci za to podziękują

03 Owoce i warzywa, które pomagają zachować młodość. To same witaminy!

04 Mięso i nabiał pod kontrolą. Białko także jest istotne!

05 Pij dużo wody i naparów! Skóra i nerki tego potrzebują

06 Cynk, selen i wapń to podstawy piękna, siły i zdrowia

Dieta, która jest stylem życia, nie musi być katorgą. Na czym polega dieta odmładzająca?

Wiele osób słysząc słowo "dieta", wzdryga się na samo jego brzmienie. Często dieta kojarzy się z ograniczeniami, wyrzeczeniami i... głodem.

Owszem, niektóre źle skomponowane diety mogą takie być, ale prócz szkodliwości nic więcej w nich nie znajdziemy.

Jednak kiedy pomyślimy o zdrowej diecie to skojarzenia z nią są proste - to nie ograniczenia, a możliwości, to nie burczący brzuch, a zdrowy żołądek i jelita.

Dieta jest już wówczas nie dodatkiem do codzienności, a stylem życia, który zapewnia nam cieszenie się dobrym zdrowiem i dostarcza energii każdego dnia.

Jedną z diet, które zapewniają wszelkie składniki odżywcze i dobry stan ogólny organizmu jest... dieta odmładzająca.

To dieta nazywana inaczej dietą anti-aging, które podstawą jest zbilansowane żywienie i bazowanie na produktach, które mają za zadanie opóźnić to, co jest nieubłagane - starzenie się.

W kuchni znajdziemy całkiem sporo produktów, które posiadają moc odmładzania!

Jakie produkty jeść, by zachować młodość? Wątroba, jelita i serce bardzo ci za to podziękują

Zdjęcie Zdrowy tłuszcz to ważny składnik diety odmładzającej / 123RF/PICSEL

Dieta odmładzająca, niekiedy zabawnie nazywana dietą "na zmarszczki" powinna zawierać produkty bogate w białko, tłuszcze roślinne, wodę a także witaminy i antyoksydanty. Wiąże się ona także z niskim indeksem glikemicznym, a także wyeliminowaniem produktów wysoko przetworzonych.

To, co jest ważne w diecie odmładzającej to spożywanie zdrowego tłuszczu. Wiele diet usuwa z menu tłuste produkty, jednak w tym przypadku ze zdrowego tłuszczu czerpiemy energię każdego dnia.

Tłuszcz potrzebny organizmowi do funkcjonowania znajdziemy w:

Awokado

Oliwie z oliwek

Oleju rzepakowym

Pestkach i nasionach

Orzechach

Rybach morskich, np. w łososiu

Zdrowe tłuszcze są niezbędne do dobrego funkcjonowania organizmu. Stanowią jeden z budulców błon komórkowych i wewnątrzkomórkowych człowieka, a także są odpowiedzialne za rozpuszczanie witamin D, E, A oraz K.

Tłuszcz jest także niezbędny do funkcjonowania układu odpornościowego, nerwowego i hormonalnego. Dlatego nie można go wykluczyć z diety.

Owoce i warzywa, które pomagają zachować młodość. To same witaminy!

Zdjęcie Truskawka, malina, borówka, porzeczka czarna, aronia - to prawdziwe witaminowe bomby / 123RF/PICSEL

Nie jest tajemnicą, że młody wygląd zawdzięczamy głównie witaminom zawartym w produktach. Jedne mają ich więcej, drugie mniej, ale niektóre z nich to absolutne "super food", istne bomby witaminowe dla naszego organizmu.

To w zasadzie większość owoców jagodowych, wśród których prym wiodą:

Jagody

Borówka amerykańska

Truskawki

Maliny

Żurawina

Jeżyny

Prócz witamin zawierają one przeciwutleniacze, które mają działanie hamujące stan zapalny w organizmie, a także spowalniają procesy starzenia i chronią organizm przed działaniem wolnych rodników.

Podstawą diety młodości są witaminy A, C, D, E, K, oraz witaminy z grupy B. To właśnie je znajdziemy w wyżej wymienionych owocach.

Podobnie jest z warzywami, które je zawierają. Wśród nich znajdziemy:

Marchew

Brokuły

Brukselkę

Czosnek

Szpinak

Paprykę

Mięso i nabiał pod kontrolą. Białko także jest istotne!

Zdjęcie Bez obaw możesz jeść dziennie 1-2 jajka / 123RF/PICSEL

Białko w dobrze zbilansowanej diecie hamuje nadmierny apetyt i uczestniczy w procesach metabolizmu, a co za tym idzie, sprzyja utracie wagi.

Jest także ważne w procesach regeneracji organizmu podczas aktywności fizycznej.

Dostarczycielami tego budulca są:

Jaja

Mięso - kurczak, indyk

Małże

Krewetki

Biały twaróg

Ryby

Sery żółte

Niedobór białka w diecie może skutkować rozmaitymi chorobami - jelit, nerek, wątroby. Dlatego należy zadbać o uzupełnienie dziennego zapotrzebowania na białko w diecie, a wynosi ono 15-20 proc. energii z diety.

Pij dużo wody i naparów! Skóra i nerki tego potrzebują

Zdjęcie Zielona herbata świetnie nawadnia organizm / 123RF/PICSEL

Nie jest żadną tajemnicą, że nawadnianie organizmu jest niezwykle ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Dorosła osoba powinna wypijać ok 2-2,5 litrów wody dziennie.

Jednak nie musi być to sama woda. Aby urozmaicić sobie przyjmowanie płynów można skusić się na niewielką ilość świeżo wyciskanych soków, a także na napary ziołowe.

Jednym z takich produktów, które są idealne dla diety odmładzającej jest zielona herbata. Badania potwierdzają, że regularne spożywanie zielonej herbaty pobudza mikrokrążenie w tkance skórnej. To dotleniona skórę i sprawia, że jest ona promienna i sprężysta.

Przyjmowanie dużej ilości płynów nie tylko zapewnia skórze promienny wygląd, ale przede wszystkim wspomaga funkcjonowanie nerek. Nawadnianie pomaga tym narządom oczyścić organizm z toksyn.

Cynk, selen i wapń to podstawy piękna, siły i zdrowia

Zdjęcie Cynk i selen pomagają utrzymać skórę w dobrej kondycji / 123RF/PICSEL

Cynk i selen to pierwiastki chemiczne, które słusznie kojarzone są ze zdrową skórą, mocnymi paznokciami i pięknymi włosami. Nic w tym dziwnego, bo są jednym z podstawowych budulców wytworów naskórka.

Dodatkowo selen wpływa na odporność organizmu i ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników. Pomaga także w procesie usuwania metali ciężkich z naszego ciała. Doskonałym źródłem selenu są orzechy brazylijskie, więc warto włączyć je do naszej diety.

Cynk zaś znajdziemy chudym mięsie, kaszy gryczanej, nasionach słonecznika, pestkach dyni.

Wapń zaś jest budulcem kości. Doskonałym źródłem tego pierwiastka będą rośliny strączkowe, nasiona chia, lub sezamu, a także natka pietruszki.