Dieta cud nie istnieje? Jak się nie odchudzać?

Internet jest pełny "diet cud", gdzie można znaleźć zapewnienia, że w kilka dni zrzucimy 5, 10, czy 15 kilogramów.

13 połączeń produktów, które sprawiają, że tyjemy Jednak prawda jest taka, że cudów nie ma, a jedynie praca i systematyczność, by w zdrowy sposób pozbyć się określonej liczby zbędnych kilogramów.

Droga ta nie musi być pełna wyrzeczeń i stresu. Gdy w umyśle osoby pragnącej schudnąć zajdzie zmiana myślenia i postrzegania tego procesu, stanie się on po prostu stylem życia i żadne stosowanie niezdrowej diety cud, ani tym bardziej, przyjmowanie podejrzanych tabletek przyspieszających chudnięcie, nie będzie konieczne.

Nie warto także czekać na wyznaczony dzień, okazję, a zacząć od razu. Wiele osób zapisuje się tłumnie na siłownie od nowego roku, a już w lutym, czy marcu te same siłownie świecą pustkami, bo wiele osób mogło zniechęcić się nagłym zrywem.

Jak więc odchudzać się, by być zadowolonym z efektów, a przy okazji nie traktować tego, jako kary?

Jak schudnąć zdrowo 15,13,10 kg? Wszystko zaczyna się w głowie

Zdjęcie Proste nawyki z czasem mogą przynieść spektakularne efekty / 123RF/PICSEL

Jeżeli myślisz, że odchudzanie zaczyna się w kuchni, czy na siłowni, to jesteś w błędzie. Początek tego etapu życia zaczyna się w głowie. Po pierwsze decyzja o zrzuceniu zbędnych kilogramów nie powinna być podejmowana pod niczyim wpływem, a wyłącznie podyktowana wewnętrzną chęcią i decyzją. Jest wiele powodów, dla których pragniemy być szczuplejsi - od błahych, jak zmieszczenie się w wymarzone spodnie, aż po zdrowotne. To właśnie chęć bycia zdrowym i sprawnym powinna stać zawsze na pierwszym miejscu, a dodatkowe atuty, jak lepszy wygląd, inna garderoba, to efekty uboczne procesu odchudzania.

Dlatego, zanim przystąpimy do zrzucania kilogramów, warto zrobić podstawowe badania, sprawdzając, czy jesteśmy zdrowi i nie musimy stosować do tego celu specjalistycznej diety zaleconej przez lekarza. Warto także nie wywierać na sobie samym presji i nie oczekiwać efektów widocznych gołym okiem po dwóch dniach. Takie zachowania często frustrują i wpędzają w kompleksy. Do całego procesu warto podejść spokojnie. Przygotować ramowy plan działania, zakładając, że nie wszystko musi pójść idealnie i... cieszyć się z nowego etapu w naszym życiu!

Jak schudnąć bez efektu jojo? Kluczem do sukcesu jest zdrowa relacja z jedzeniem

Zdjęcie Sekret odchudzania tkwi przede wszystkim w konsekwentnym trzymaniu się ramowego planu / 123RF/PICSEL

Talerz, a na nim liść sałaty i kawałek marchewki. Burczenie w brzuchu z głodu i liczenie kalorii. Z tym często kojarzy się nam dieta, w której osoby pragnące zrzucić zbędne kilogramy często widzą zakazy i wyrzeczenia, a nie... możliwości. Oczywiście, możemy zrzucić nadprogramowe kilogramy szybko, głodząc się i pijąc niemal samą wodę, ale wyrządzamy sobie tym ogromną krzywdę i o ile jakimś cudem nie ucierpi na tym nasze zdrowie, to możemy być niemal pewni, że tak szybko, jak schudliśmy, tak szybko przytyjemy, gdy wrócimy w końcu do starych nawyków. Przy takiej "diecie" powrót do dawnego jedzenia jest niemal pewny, bo organizm osoby głodzącej się długo nie wytrzyma takiego deficytu kalorycznego i braku dostarczanych elementów odżywczych.

Jeżeli wyeliminujemy z naszej dotychczasowej diety zbyt dużą grupę produktów, szybko możemy się zniechęcić, a zjedzenie "niedozwolonego" w naszym mniemaniu jedzenia, może powodować niepotrzebne wyrzuty sumienia.

Dlatego nie eliminujmy, a ograniczajmy mniej zdrowe produkty, zastępując większą część zdrowym jedzeniem.

Jak w prosty sposób zacząć zmiany? Możemy:

jedząc owsiankę na śniadanie, możemy ją posłodzić, wybierając np. łyżeczkę miodu, zamiast białego cukru,

jeśli początkowo nie wyobrażamy sobie obiadu bez ziemniaków, zamiast trzech kartofli, zjedzmy dwa,

zamiast słodzonych napojów gazowanych, wybierzmy świeżo wyciśnięty sok, a najlepiej wodę z dodatkiem cytryny.

Stopniowa, powolna redukcja danej grupy produktów nie będzie wywierać na nas presji. Dodatkowo szukajmy nowych, zdrowych przepisów, które pozwolą nam wprowadzić do naszej diety nowe warzywa, czy owoce, lub inne produkty spożywcze, których wcześniej nie próbowaliśmy, a mogą okazać się świetnym zamiennikiem dotychczasowego jedzenia. Małymi krokami zamieniajmy chleb pszenny na żytni, cukier na mniejszą ilość miodu, czekoladę mleczną na gorzką, lecz nie róbmy tego wszystkiego jednego dnia.

Jak schudnąć 15 kilogramów? Jedz regularnie!

Zdjęcie Czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać nieco dłużej na efekty, ale wytrwałość i konsekwencja popłacają / 123RF/PICSEL

Zasada regularnego przyjmowania posiłków jest niezwykle ważna. Niejedzenie cały dzień, a następnie objadanie się na wieczór, czy spożywanie ogromnej ilości jedzenia rano, a potem głodzenie się do następnego dnia ma tragiczne konsekwencje.

Jedną z nich jest zaburzenie metabolizmu, czyli przemiany materii. Są to przemiany biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka, którym towarzyszą przemiany energetyczne. Nadrzędnym celem metabolizmu jest produkcja energii niezbędnej do wszystkich procesów życiowych. To dzięki regularnemu dostarczaniu pożywienia, a co za tym idzie - regularnej pracy metabolizmu - jesteśmy w stanie, chociażby ćwiczyć, spalając zbędne kalorie. Przyjmuje się, że dobrze jest jeść od 4 do 6 razy na dobę, a liczba posiłków powinna być dostosowana do naszych własnych potrzeb i stylu życia.

Co jeść, by schudnąć? Jak schudnąć bez ćwiczeń?

Zdjęcie Zbilansowana dieta jest kluczem do chudnięcia / 123RF/PICSEL

Jeżeli chcemy schudnąć w zdrowy sposób, warto jest ograniczyć wysoko przetworzoną żywność.

Oczywiście wiele osób od czasu do czasu lubi zjeść coś niezdrowego i nie musimy z tego zupełnie rezygnować, ale zdecydowanie mocno ograniczyć. Jeżeli kochamy jeść hamburgery znanego fast food’u, to możemy spróbować zrobić podobne sami ze zdrowszych zamienników, a na te "prawdziwe" pozwolić sobie raz na kilka miesięcy. Zamienianie jednych produktów na drugie, zdrowsze to jeden aspekt odchudzania, ale warto wprowadzić do swojej diety bogactwo:

warzyw,

owoców,

nabiału,

orzechów.

Tak naprawdę nie tuczy dany produkt, a jego ilość. Tu z pomocą przychodzi liczenie kalorii, które może kiedyś było bardziej skomplikowane, ale można do tego wykorzystać rozmaite strony i aplikacje. Ważne, aby przed liczeniem kaloryczności posiłków obliczyć swój deficyt kaloryczny.

Czy samo wprowadzenie deficytu kalorycznego wystarczy, żeby schudnąć? Tak. Zmniejszenie wartości kalorycznej spożywanych posiłków jest kluczowe i nie trzeba odcinać zbyt wielu kalorii dziennie. Już obniżenie całkowitego bilansu kalorycznego o 100 kcal wystarcza, by po pewnym czasie zobaczyć efekty.

Aktywność fizyczna, a odchudzanie. Jak ćwiczyć, żeby schudnąć?

Zdjęcie Ćwiczenia w procesie odchudzania nie muszą być katorgą / 123RF/PICSEL

Wiele osób zniechęca się do aktywności fizycznej podczas odchudzania. Zbyt gwałtownie zaczynają treningi, cierpią po nich na bóle mięśni, odczuwają zmęczenie z przetrenowania. Kluczem do polubienia jakiejkolwiek aktywności fizycznej jest jej stopniowanie. Już odpowiednim ruchem, który pomaga nam schudnąć, jest... energiczny spacer.

Próbujmy różnych aktywności, których wcześniej nie próbowaliśmy i znajdźmy coś, co będzie nas cieszyć i relaksować. Kiedy przestaniemy łapać zadyszkę na spacerach, możemy spróbować lekkich przebiegów, marszobiegów. Do wyboru mamy wiele sportów, które nie będą nadwyrężać jednocześnie naszego portfela. Możemy zacząć od fitnessu w domowym zaciszu, a darmowe programy ćwiczeń znajdziemy na platformach społecznościowych.

Świetnymi i dość tanimi sposobami na aktywność fizyczną są:

spacerowanie,

bieganie,

joga,

pływanie,

jazda na rowerze,

jazda na rolkach.

Nie musimy ograniczać się tylko do jednej aktywności. Zmieniajmy je wraz ze zmianą naszych chęci i nastrojów, jednak ważną zasadą przy tym jest utrzymanie regularności 3-4 treningi w tygodniu będą idealną dawką ruchu, który pomoże nam schudnąć. Pamiętaj też, że jeśli masz problemy ze zdrowiem (np. choroby tarczycy, insulinooporność) skonsultuj się z lekarzem/dietetykiem/trenerem, jakie ćwiczenia będą dla ciebie najlepsze. Nie każdy trening może w takich przypadkach pomóc zrzucić zbędne kilogramy, a tylko zaszkodzić.

