Ta dziewczynka nigdy nie jadła cukru. Jak wygląda jej dieta?

Grace Cooper to siedmioletnia dziewczynka, która z pozoru nie różni się od swoich rówieśników. Mama Grace, specjalistka ds. żywienia przywiązuje jednak znacznie większą uwagę do diety dziecka niż przeciętny rodzic. Shan Cooper postanowiła karmić swoją córkę jedynie żywnością nieprzetworzoną, gdy ta zaczynała jeść stałe pokarmy. 7-letnie dziecko nigdy w życiu nie jadło cukrów rafinowanych, a także wszelkich jego pochodnych. Jak wpłynęło to na organizm dziecka?

Zdjęcie Shan Cooper zachęca do diety paleo – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jej córka nigdy nie jadła cukrów rafinowanych / @myfoodreligion / Instagram