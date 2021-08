Te potrawy pomogą zwalczyć mgłę mózgową

Mgła mózgowa to termin, który w ciągu ostatnich miesięcy zyskał na popularności. Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa. Specjaliści alarmują, że objawy tego specyficznego stanu występują u znacznej części ozdrowieńców. Po przebyciu COVID-19 wielu ludzi zmaga się z problemami z pamięcią i koncentracją, dokucza im silne osłabienie, a wykonywanie najprostszych codziennych czynności staje się wyzwaniem, któremu trudno sprostać. "Mgła mózgowa to sformułowanie używane do opisania uczucia wyczerpania, apatii i braku koncentracji. To tak naprawdę sposób, w jaki mózg reaguje na towarzyszący nam chaos" - tłumaczyła niedawno w rozmowie z "Huffington Post" Jessica Gold, psychiatra z Washington University School of Medicine.

Aby uporać się z dokuczliwymi objawami i odzyskać dawną umysłową sprawność, możemy wypróbować kilka polecanych przez specjalistów metod. Eksperci radzą, by podczas pracy regularnie robić sobie krótkie przerwy, a w ciągu dnia znaleźć chwilę na medytację, która łagodzi stres i korzystne wpływa na funkcje poznawcze. Duże znaczenie ma również stosowana przez nas dieta. Jeśli zmagamy się z chronicznym zmęczeniem i kłopotami z zapamiętywaniem, pora zmodyfikować swój jadłospis, eliminując z niego żywność wysoko przetworzoną. "Pokarmy bogate w utwardzony tłuszcz, sól i cukry proste, a więc silnie przetworzone mięso, słodkie napoje oraz słone przekąski, to jedna z najczęstszych przyczyn zamglenia umysłu" - wyrokuje w rozmowie z serwisem "Well & Good" dietetyczka Samantha Cassetty.

Mgłę mózgową wywoływać mogą także wysokoprocentowe trunki. "Alkohol należy pić z umiarem. Zbyt częste picie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia objawów mgły mózgowej, takich jak apatia, problemy z koncentracją i osłabienie" - podkreśla ekspertka. Choć okazjonalne sięganie po alkohol nie powinno wyrządzić nam krzywdy, regularne popijanie napojów wyskokowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak niedokrwistość, schorzenia wątroby czy bezsenność. Napojem, który dla odmiany korzystnie wpłynie na zdrowie mózgu, jest energetyzująca herbata na bazie rozmarynu, bazylii i kakao. "Zioła wystarczy zalać wodą, a następnie dodać pół łyżeczki kakao. Ta herbata to zastrzyk energii i sposób na wyostrzenie umysłu. Zamiast wieczorem sięgać po kieliszek wina, wypij rozgrzewającą herbatę, która przywróci organizmowi utraconą równowagę" - sugeruje zielarka Rachelle Robinett.

Polecanymi przez specjalistów produktami, które zwiększą poziom koncentracji i zniwelują dolegliwości związane z mgłą mózgową, są pokarmy lekkostrawne, bogate w białko i zdrowe tłuszcze. "Uczucie otępienia, które najczęściej pojawia się po południu, zwalczymy jedząc coś pełnowartościowego, ale lekkiego. Dużym błędem jest lekceważenie owoców i warzyw, które mają istotny wpływ na funkcje poznawcze. Łącz zatem świeże warzywa z chudym mięsem, rybą lub twarogiem. Sprawdzą się również orzechy, które zawierają magnez, fosfor i kwasy omega-3, dzięki czemu pozytywnie wpływają na pracę mózgu" - tłumaczy Cassetty.

