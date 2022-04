To wyjątkowo zdrowe i smaczne połączenie. Sok z buraka i czerwonych pomarańczy to prawdziwa bomba witaminowa dla organizmu, którą warto włączyć do swojej codziennej diety.

Już jedna szklanka dziennie wystarczy, by poczuć efekty tego eliksiru o niezwykłych właściwościach.

Prosty przepis na zdrowie

Wystarczą czerwone pomarańcze i buraki (proporcje wedle upodobania), wyciskarka do soków lub sokowirówka. Sok można pić do śniadania czy na podwieczorek.

Cenne właściwości

O tym, że buraki mają cenne właściwości, wiadomo nie od dziś. Te niepozorne, czerwone warzywa są źródłem żelaza, a zawarte w nich barwniki działają przeciwutleniająco. Co więcej, są uznawane za naturalny środek krwiotwórczy, dlatego ich jedzenie jest zalecane osobom, które cierpią na anemię.

Regularne picie soku z buraków pomaga wzmacniać odporność, reguluje poziom cholesterolu i stabilizuje ciśnienie krwi.

Czerwone pomarańcze to z kolei bogate źródło witaminy C, witamin z grupy B, beta karotenu i potasu. Ich jedzenie pomaga zapobiegać nowotworom, cukrzycy czy chorobom układu krążenia.

Czerwone pomarańcze zawierają również antocyjany, dzięki którym mają intensywną barwę.

Antocyjany mają zbawienny wpływ na układ krążenia (uszczelniają naczynia krwionośne), mogą obniżać poziom cholesterolu LDL, poprawiają przepływ krwi w sercu, neutralizują wolne rodniki i dobrze wpływają na zmysł wzroku.

Połączenie buraków i pomarańczy to prosty przepis na zdrowie.

