Dlaczego tłuszcze są niezbędne w zbilansowanej diecie?

Tłuszcz stanowi istotny element zbilansowanej diety. Tak jak węglowodany są źródłem energii, a do tego pomagają wchłaniać się witaminom rozpuszczalnym w tłuszczach oraz dostarczają niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Poza tym tłuszcz jest składnikiem błon komórkowych naszego organizmu, wspomaga mózg i oczy, przyspiesza gojenie się ran i wspomaga proces produkcji hormonów.

Uznaje się, że w diecie głównymi źródłami tłuszczu powinny być oleje roślinne takie jak np. oliwa z oliwek lub olej rzepakowy, a także orzechy i pestki oraz ryby. Ograniczać natomiast należy tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i oleje tropikalne.

Nadmierne spożywanie tłuszczów może prowadzić do rozwinięcia się m.in. nadwagi i otyłości. Dlatego też istotne jest, by kontrolować ich ilość. Zdarzają się jednak przypadki osób, które dostarczają swojemu organizmowi niewystarczającą ilości tłuszczów. W takiej sytuacji organizm zaczyna reagować.

Zdjęcie Deficyt tłuszczów może również prowadzić do ogólnego stanu zapalnego skóry, powolnego gojenia się ran, a także wypadania włosów i osłabienia układu odpornościowego / 123RF/PICSEL

Objawy niedoboru tłuszczu w diecie

Tłuszcze do dziś są owiane złą sławą. Wszystko przez przeświadczenie, że są szkodliwe dla smukłej sylwetki. Tłuszcze w diecie dzieli się na nasycone, jednonienasycone oraz wielonienasycone. To właśnie na te pierwsze należy uważać. Poza tym należy mieć na uwadze, że zapotrzebowanie dorosłego człowieka na tłuszcze wynosi od 25 do 30% wartości kalorycznej diety.

Przez to, że tłuszcze pomagają w przyswajaniu takich witamin jak A, D, E i K, to niedostarczanie ich organizmowi może doprowadzić do kurzej ślepoty, obrzęków dziąseł, ruszających się zębów, a nawet bezpłodności.

Deficyt tłuszczów może również prowadzić do ogólnego stanu zapalnego skóry, powolnego gojenia się ran, a także wypadania włosów i osłabienia układu odpornościowego.

