Wiosna to tradycyjnie już czas, w którym chętniej eksperymentujemy z dietami, decydujemy się na oczyszczający detoks czy zmianę sposobu odżywiania. Zmęczony zimą organizm domaga się większej dawki świeżych warzyw i owoców, a nadprogramowe kilogramy ciążą teraz mocniej, niż kilka miesięcy temu. Jednym ze sposobów na zrzucenie wagi i poprawę samopoczucia jest zastosowanie diety Maggi. Na czym polega i jakie są jej zalety?

Dieta Maggi - na czym polega dieta jajeczna?

Dieta Maggi nazywana jest także dietą jajeczną i trwa cztery tygodnie. W internecie znaleźć można informacje, że stosowała ją była premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher i to właśnie od zdrobnienia jej imienia pochodzi nazwa diety. Podczas jej stosowania angielska polityczka uzyskała ponoć niesamowite efekty i sporo schudła. Przyjmuje się, że na diecie Maggi można zrzucić od 8 do 25 kilogramów!

Na diecie Maggi jeść można następujące produkty:

jajka

warzywa i zioła – surowe, gotowane w wodzie, gotowane na parze, duszone na wodzie (bez dodatku tłuszczu)

owoce – szczególnie cytrusy

nabiał – chudy twarożek, ser żółty (20% tłuszczu), jogurty i kefiry

chude ryby i owoce morza

chude mięso – gotowane w wodzie, gotowane na parze lub duszone na wodzie

chleb pełnoziarnisty – 1/2 kromki dziennie

przyprawy i dodatki – sól, pieprz, sok z cytryny, ocet naturalny bez cukru, czosnek, cebula

zamienniki cukru – stewia lub ksylitol

Istnieje także grupa produktów, których na diecie Maggi musimy kategorycznie unikać. Należą do niej:



ziemniaki

warzywa strączkowe

wszystkie rodzaje tłuszczu

mleko

wysokokaloryczne owoce – np. awokado, banany czy winogrona

cukier

By dieta przyniosła oczekiwane efekty, należy trzymać się wszystkich jej zasad i ściśle ich przestrzegać. Podczas trwania diety należy pić co najmniej dwa litry wody dziennie, a ostatni posiłek spożywać trzy godziny przed snem. Ideałem jest spożywanie trzech posiłków dziennie o stałych porach, ale można pozwolić sobie na przekąski, takie jak ogórki, marchewki czy sałata.

Dieta Maggi - efekty

Właściwie przeprowadzona dieta może przynieść naprawdę spektakularne efekty. Przyjmuje się, że można w ten sposób schudnąć nawet od 8 do 25 kilogramów, w zależności do wagi wyjściowej. Po zakończeniu diety Maggi należy powoli i stopniowo wprowadzać produkty, które były na niej zakazane, np. rośliny strąkowe czy ziemniaki. Jak każda dieta, także Maggi niesie z sobą ryzyko efektu jojo. Jeśli zbyt szybko powrócimy do dawnych nawyków żywieniowych, możemy być pewni, że zgubione kilogramy wrócą.

Dieta Maggi - przepisy

Dieta Maggi ma jedną dużą zaletę - nie musimy liczyć kalorii i trzymać się ściśle przepisów. Wystarczy jedynie pamiętać o regularności posiłków i tworzyć je tylko na bazie dopuszczonych produktów. Posiłki te będą więc dość proste i nieskomplikowane - dla przykładu przytaczamy jadłospis na pierwszy tydzień diety:

Zdjęcie Na śniadanie - jajka na miękko / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

PONIEDZIAŁEK

Śniadanie: dwa jajka na miękko i pół grejpfruta

Obiad: gotowany kurczak i lekka sałatka z pomidorów

Kolacja: jajko na miękko i dwa jabłka

WTOREK

Śniadanie: dwa jajka na miękko i pół pomarańczy

Obiad: warzywa na parze np. marchewka, cukinia, zielony groszek

Kolacja: gotowana ryba i pomarańcz

ŚRODA

Śniadanie: dwa jajka na miękko i dwa jabłka

Obiad: gotowane mięso i sałatka z ogórków

Kolacja: sałatka owocowa - pomarańcz, jabłko, nektarynka

CZWARTEK

Śniadanie: dwa jajka na miękko i pół grejpfruta

Obiad: jeden tost, chudy ser i sałatka z pomidorów

Kolacja: dwa jajka na miękko i pomarańcz

PIĄTEK

Śniadanie: dwa jajka na miękko i pół grejpfruta

Obiad: jeden z wybranych owoców w dowolnej ilości

Kolacja: gotowana pierś z kurczaka i sałatka z dopuszczonych warzyw

Dieta Maggi - skutki uboczne

Dieta Maggi jest dietą eliminacyjną i, choć nie musimy podczas jej trwania skrupulatnie liczyć kalorii, to konieczne jest dokładne trzymanie się menu i spożywanie posiłków o ustalonej porze. Wprowadzenie do diety zakazanego posiłku lub produktu, to zmarnowanie całego wysiłku - taką dietę musimy bowiem rozpocząć od nowa, podobnie jak np. w przypadku diety Dąbrowskiej.

Prawidłowo przeprowadzona dieta może pomóc nam schudnąć nawet kilkadziesiąt kilogramów, ale zbyt szybki powrót do starych nawyków żywieniowych bez wątpienia skończy się dla nas efektem jojo.

Diety Maggi nie mogą stosować osoby uczulone na jajka, nabiał czy cytrusy. Nie jest wskazana także dla osób, które zmagają się z problemami trawiennymi, chorobami nerek i dną moczanową. Nie powinny stosować jej dzieci, kobiety w ciąży i karmiące.

Dieta Maggi - opinie

Dieta Maggi jest dość restrykcyjna i dietetycy są do niej nastawieni mocno sceptycznie. Może ona powodować bowiem niedobory pokarmowe i jest monotonna, nie uczy także zdrowych nawyków żywieniowych. Można zastosować ją jednak w ramach krótkiego, wiosennego detoksu - bez wątpienia pomoże nam zrzucić kilka kilogramów i poczuć się lżej.

