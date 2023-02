Spis treści: 01 Skąd pochodzi topinambur?

Skąd pochodzi topinambur?

Spokrewniony z dobrze nam znanym słonecznikiem zwyczajnym, topinambur doczekał się wielu wyszukanych określeń. Bywa nazywany słonecznikiem bulwiastym, karczochem jerozolimskim lub gruszką ziemną. Umownymi korzeniami sięga Ameryki Północnej. Indianie z plemienia Topinamboore uprawiali go jeszcze zanim Kolumb dotarł do Ameryki. W Europie słonecznik bulwiasty jest uprawiany od XVIII wieku.

Jak wygląda topinambur?

Bulwy topinamburu o charakterystycznych, trudnych do ujęcia w szablon kształtach, mogą przypominać kłącze imbiru (dużych rozmiarów). Ta wyjątkowa roślina mieści cechy wielu innych. Traktowana zazwyczaj jako alternatywa dla ziemniaków, kaszy czy ryżu, smakuje niepospolicie. Pobrzmiewają w niej nutki słodyczy, karczocha i orzechów. Topinambur może być doskonałym dodatkiem do przeróżnych dań, najczęściej wytrawnych.

Topinambur w kuchni

Babciny sposób na ból brzucha. Czy rzeczywiście pomaga? Z soczystych bulw topinamburu można przygotować pożywny sok. Najlepiej spożywać go przed posiłkiem - usprawni metabolizm, szczególnie węglowodanów i wesprze trawienie. Warto wiedzieć, że w sprzedaży są koncentraty napojów probiotycznych z topinamburem - to doskonały sposób na wzmocnienie lub regenerację naturalnej mikrobioty jelitowej.

Najczęściej jednak topinambur funkcjonuje w kuchni w postaci stałej. Bulwy mogą być spożywane na surowo, nadają się też do obróbki termicznej. Można je gotować, smażyć, dusić i zapiekać.

Jedną z najpopularniejszych opcji wykorzystania topinamburu jest wersja gotowana warzywa, które stanie się zdrowszym zamiennikiem ziemniaków, na przykład w klasycznym drugim daniu. Topinambur świetnie sprawdza się również jako baza albo częściej jeden ze składników zapiekanek i dań jednogarnkowych. Warto dodawać go do sałatek, można smażyć, choć to dla zdrowia najmniej korzystna opcja. Frytki z topinamburu mają licznych zwolenników, pamiętajmy jednak, że ten sposób obróbki termicznej wyraźnie zwiększa kaloryczność produktu i jest zdecydowanie trudniejszy do strawienia.

Dlaczego warto jeść topinambur?

Najkrótsza odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: bo jest zdrowy, lekkostrawny (o ile go nie usmażymy), pełen składników aktywnych biologicznie i niskokaloryczny. To też świetny sposób na urozmaicenie monotonnego menu. Wprowadzanie do diety nowych artykułów spożywczych pozwala poznać nowe smaki i przynosi korzystny efekt metaboliczny. Monotonia w jadłospisie spowalnia procesy trawienne i utrudnia utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Jakie korzyści przyniesie włączenie topinamburu do menu?

Bulwy topinamburu mają niską kaloryczność, ale wysoką wartość odżywczą. Warzywo jest skarbnicą szeregu witamin, w tym przeciwutleniaczy, czyli witaminy A, C , E i K. Obfituje również w liczne witaminy z grupy B. W bulwach topinamburu znajdziemy też cenne pierwiastki, na czele z wapniem, żelazem, cynkiem, potasem, magnezem, fosforem i sodem. Taki pakiet składników biologicznie aktywnych daje topinamburowi właściwości lecznicze. Topinambur:

pomaga unormować gospodarkę węglowodanową,

sprzyja obniżeniu poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi,

ma korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową, dzięki czemu usprawnia procesy trawienne, ma korzystny wpływ na sylwetkę i odporność,

usprawnia usuwanie toksyn z orgiazmu,

dzięki bogactwu witamin z grupy B, wzmacnia system nerwowy,

pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów, usprawnia odchudzanie.

Topinambur - Nr 1 w diecie osób z insulinoopornością i cukrzycą

Topinambur powinien zadomowić się w kuchni osób z nieprawidłowościami w obrębie gospodarki węglowodanowej. Zawarta w jego bulwach inulina sprzyja redukowaniu poziomu cukru we krwi - dobrze żeby korzystały z tego osoby z insulinoopornością i cukrzycą, a także genetycznie obciążone ryzykiem ich rozwoju.

Dla dobrego wyrównania cukrzycy, a także w jej profilaktyce, kluczowe jest utrzymanie prawidłowej masy ciała i sprawnego metabolizmu. Topinambur jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby osób obciążanych zaburzeniami metabolicznymi węglowodanów. Warzywo jest doskonałą pożywką dla naturalnej mikrobioty jelitowej i sprzyja jej odbudowie. Warto włączyć go do menu na przykład po antybiotykoterapii.

Określany katalizatorem trawiennym, topinambur pomoże pozbyć się złogów z jelit, oczyści organizm, wzmocni odporność i przyspieszy odchudzanie.