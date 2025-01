Zielone soki

Jednym z produktów, które obowiązkowo należy wprowadzić do diety w nowym roku są świeże soki na bazie zielonych liści oraz warzyw. To prawdziwy super food znany ze zbawiennego wpływu nie tylko na zdrowie, ale także silną, szczupłą sylwetkę.

Kilka lat temu zespół naukowców z Uniwersytetu Edith Cowan w Australii we współpracy z badaczami Baker Heart and Diabetes Institute oraz The Institute for Physical Activity and Nutrition dokonał analizy danych 3759 osób, które były poddane 12-letniej obserwacji. Okazało się, że osoby spożywające każdego dnia zielone warzywa liściaste, posiadały o 11 proc. silniejsze mięśnie dolnych kończyn, a prędkość ich chodu była aż o 4 proc. większa! Naukowcy wykazali, że stoją za tym naturalnie występujące w roślinach azotany, które usprawniają wydolność fizyczną. Dlaczego jest to aż tak istotne?

Mocne i wytrzymałe mięśnie mają ogromny wpływ na zdrowie. Jeśli są osłabione i wiotkie, stanowią jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko upadków, kontuzji i urazów.

- Jedna trzecia osób w wieku powyżej 65 lat pada ofiarą nierzadko groźnych dla zdrowia i życia kontuzji. Dowiedliśmy, że jedzenie warzyw takich jak sałata, jarmuż czy szpinak, może pomóc w zapobieganiu tym urazom. Warzywa liściaste kryją w sobie wiele cennych składników, które polepszają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz mięśniowo-szkieletowego - wyjaśnił główny autor badania, dr Marc Sim.

Zawarte w zielonych liściach azotany polecane są także osobom zmagającym się z nadciśnieniem - skutecznie rozszerzają bowiem naczynia krwionośne.

Zielone soki mają oczywiście zdecydowanie więcej zalet. Zawarte w nich składniki chronią przed chorobami układu krążenia oraz alergiami, działają antynowotworowo i skutecznie spowalniają proces starzenia organizmu poprzez likwidację wolnych rodników. Zielone liście chronią układ nerwowy, alkalizują organizm, dostarczają wszelkich niezbędnych witamin i składników mineralnych, wspomagają układ trawienny, a zawarty w nich błonnik doskonale syci i ułatwia odchudzanie.

Badania wykazały, że regularne spożywanie soków na bazie zielonych liści zmniejsza stany zapalne oraz ryzyko chorób serca, za to wzmacnia pamięć.

Zielone soki to po prostu prawdziwe, witaminowe bomby, które powinny wejść na stałe do naszego jadłospisu.

Aby je przygotować wystarczy zmiksować ze sobą takie składniki jak np.:

seler,

jarmuż,

boćwina,

szpinak,

trawa pszeniczna,

rukola,

roszpunka,

ogórek,

pietruszka,

mięta,

sałata,

kapusta,

młody jęczmień,

mniszek lekarski.

Aby poprawić smak soku, warto dodać do niego jabłko, borówki lub sok z cytrusów.



WAŻNE: Na zielone soki muszą uważać cukrzycy. Mogą oni bezpiecznie sięgać po te przygotowywane na bazie samych warzyw, ale powinni zminimalizować ilość dodawanych do nich słodkich owoców.

Orzechy

Naukowcy już dawno udowodnili zbawienny wpływ orzechów na organizm. Dietetycy przekonują więc, że powinny one zostać stałym punktem jadłospisu każdego człowieka. Z badań wynika jednak, że "orzech orzechowi nierówny" i niektóre ich rodzaje są zdecydowanie zdrowsze od pozostałych i zasługują na miano prawdziwych witaminowych bomb.

Migdały, nazywane też "królami wśród orzechów" są prawdziwą kopalnią składników odżywczych. W jednej garści tych orzechów znajduje się aż sześć gram białka, błonnik i zdrowe tłuszcze. Choć migdały są dość kaloryczne, to mogą się nimi zajadać nawet osoby z cukrzycą - charakteryzuje je bowiem wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych i niska zawartość węglowodanów. Migdały są bogate w witaminę E, mangan, magnez, wapń, witaminę B2 i przeciwutleniacze.



Mnóstwo witamin mają inne popularne orzechy, czyli nerkowce. Garść nerkowców zawiera aż 5,1 gram białka i sporo cennych tłuszczów oraz witaminę E, K, B6, cynk, magnez, miedź, żelazo czy selen. Orzechy te zawierają także cenną luteinę, która zapobiega uszkodzeniom plamki ocznej i chroni wzrok.

Doskonałym źródłem zdrowych tłuszczów, białka i błonnika są także orzechy włoskie. Te najpopularniejsze z orzechów zawierają również miedź, mangan, biotynę czy witaminę B6. Badania wykazały, że orzechy włoskie mają zbawienny wpływ na serce, układ krążenia oraz mózg.

Mnóstwo witamin i składników odżywczych zawierają także orzechy brazylijskie, które słyną np. z bardzo wysokiego poziomu selenu. Ten cenny minerał wzmacnia układ odpornościowy i pomaga obniżyć cukier, więc po ten rodzaj orzechów powinny sięgać osoby chore na cukrzycę. Orzechy brazylijskie to także bardzo cenne źródło wapnia, żelaza, magnezu i witaminy B6, która chroni układ nerwowy.

Borówka

Jednym z produktów, który obowiązkowo powinien znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie jest borówka. Badania wykazały bowiem, że to owoc z najwyższą zawartością przeciwutleniaczy (antyoksydantów), które hamują rozwój wolnych rodników. To dlatego borówka znalazła się na liście składników diety antynowotworowej i przeciwdziałającej chorobom cywilizacyjnym.

Borówka to prawdziwa witaminowa bomba! W jej składzie znajdziemy:

witaminy A, B, C, E oraz PP,

cynk,

potas,

selen,

miedź,

magnez,

żelazo,

wapń,

bardzo dużą ilość antyoksydantów.

Naukowcy udowodnili, że borówka amerykańska zawiera duże ilości hormonu roślinnego, który blokuje działanie enzymów przyczyniających się do powstawania niektórych nowotworów takich jak np. nowotwór piersi, tarczycy czy wątroby. Zawiera też kwas foliowy, więc powinny po nią sięgać kobiety w ciąży oraz te, które planują potomstwo. Owoc ten wzmacnia także wzrok - stosowany jest w leczeniu takich chorób jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej. Podczas II wojny światowej borówki podawano pilotom RAF-u w celu zwiększenia ich zdolności do widzenia w nocy. Dziś zaleca się je kierowcom i osobom pracującym przy komputerze.

Zdjęcie Borówka to jeden z najzdrowszych produktów na świecie / 123RF/PICSEL

Osoby, które wraz z nowym rokiem postanowiły zadbać o sylwetkę i schudnąć, powinny sięgnąć po borówkę już dziś. Owoc ten pomaga w skutecznej redukcji masy ciała, a później w utrzymaniu zdrowej wagi. To jednak nie wszystkie jej zalety! Borówka obniża wysokie ciśnienie, uszczelnia i poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych i pomaga redukować "zły" cholesterol. Badania wykazały, że kobiety, które jadły dużo borówek, miały o 32 proc. niższe ryzyko zawału serca w porównaniu z kobietami, które spożywały je tylko raz w miesiącu lub rzadziej.

Naukowcy udowodnili także, że owoce borówki wpływają na poprawę nastroju, zwiększają koncentrację i są pomocne w leczeniu stanów depresyjnych. Zdecydowanie powinniśmy więc włączyć ją do jadłospisu jeszcze tej zimy.

