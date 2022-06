"To wiadomość, której nigdy nie chciałam napisać"

"Nikt nie wie, ile mi jeszcze zostało. Nie jestem w stanie chodzić. Większość dni przesypiam. Moje aktywne leczenie zostało wstrzymane, więc obecnie objęta jestem opieką hospicyjną w domu, gdzie mam wokół siebie niesamowitą rodzinę, która dba o to, żebym nie odczuwała bólu i spędzała z nimi czas" - napisała w poście na Instagramie Deborah James. Dziennikarka BBC od ponad pięciu lat walczy z rakiem jelita grubego. Diagnozę usłyszała w 2016 roku.

Nowotwór osiągnął już IV stadium. Choroba jest tak zaawansowana, że Deborah postanowiła oficjalnie pożegnać się z fanami i osobami, które przez ostatnie pięć lat nieustannie ją wspierały. "To wiadomość, której nigdy nie chciałam napisać" - przyznała.

Przez ponad pięć lat co roku myślałam, że to będą moje ostatnie Święta Bożego Narodzenia. Myślałam, że nie dożyję do 40. urodzin i nie zobaczę, jak moje dzieci chodzą do liceum. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że napiszę wiadomość, w której faktycznie będę się żegnać. Myślę, że to była buntownicza nadzieja.

Instagram Post

Umiera, ale wciąż pomaga innym. Nazywają ją bohaterką

Deborah James przez cały pięcioletni okres intensywnego i wyczerpującego leczenia dzieli się swoimi odczuciami, wątpliwościami i lękami na Instagramie. Dziennikarkę obserwuje niespełna milion użytkowników z całego świata. Internauci w komentarzach pod niemal każdym postem kobiety piszą, że podziwiają ją za odwagę i ogromną siłę.

Aktywność dziennikarki nie ogranicza się jednak tylko do prowadzenia social mediów. Deborah Jamnes wciąż współpracuje z redakcjami. Współprowadzi także podcast "You, Me and The Big C", w którym wraz z Lauren Mahon oraz Rachael Bland rozmawiają o problemach osób walczących z chorobami nowotworowymi - jednocześnie normalizując ten temat.

40-latka dzieli się z fanami zarówno chwilami szczęścia i nadziei, jak i zwątpienia. Przez pięcioletni okres leczenia miewała wiele kryzysów. Zawsze mówiła o nich otwarcie. "Umieranie jest naprawdę trudne" - zaznaczyła gorzko w artykule dla "The Sun" i przyznała: "Zżera mnie złość. Krzyczę na ludzi i odpycham ich od siebie. Jestem zła na to, co się ze mną dzieje. Nie chcę umierać".

W pożegnalnym poście Deborah James powiadomiła także o stworzeniu fundacji, której celem jest zbieranie funduszy na badania nad nowotworami. "Jest jedna rzecz, którą zawsze chciałam zrobić przed śmiercią. Przez lata starałam się podnosić świadomość społeczeństwa na temat chorób nowotworowych i zbierać pieniądze dla organizacji charytatywnych, które są mi najbliższe" - wyznała dziennikarka.

Instagram Post

Obserwatorzy Deborah James od razu zareagowali na jej wyznanie i wiadomość o fundacji. W ciągu kilku dni dziennikarce udało się zebrać ponad pięć milionów funtów. To sprawiło, że działalność James została zauważona przez królową Elżbietę II. Monarchini wyróżniła 40-latkę tytułem honorowym za działalność charytatywną na rzecz pacjentów onkologicznych. Dziennikarkę odwiedził także osobiście książę William.

Instagram Post

Działalność Deborah James docenił także brytyjski premier. "Dzięki swojej niestrudzonej kampanii i otwartemu dzieleniu się swoimi doświadczeniami nie tylko pomogła nam w walce z tą straszną chorobą, ale sprawiła, że niezliczone rzesze osób cierpiących na tę chorobę nie czują się osamotnione. Mam nadzieję, że to uznanie ze strony Jej Królewskiej Mości (...) przyniesie Deborah i jej rodzinie trochę otuchy w tym trudnym czasie" - zauważył Boris Johnson, nawiązując do zaszczytnego tytułu honorowego.

Jak obecnie czuje się Deborah James?

Deborah James w social mediach przyznała, że wyróżnienie rzeczywiście dodało jej otuchy. Mimo ogólnego osłabienia nie przestaje działać - chce wykorzystać czas, który jej pozostał. Chociaż stan kobiety pogarsza się z dnia na dzień, stara się walczyć ze strachem.

Korzystam z życia każdego dnia i jestem za to wdzięczna, chociaż wiem, że mój czas jest już bardzo ograniczony. Lekarze odsyłali mnie do domu zakładając, że to mój koniec. Sama jestem tym zaskoczona. Myślę, że motywuje mnie poczucie celu w życiu i zaangażowanie w działanie fundacji przyznała.

Rak jelita: Czym się objawia?

Deborah James mówi także sporo o profilaktyce. Przypomina o regularnych badaniach i o tym, że im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większa jest szansa na wyleczenie. Rak jelita grubego to jeden z najpóźniej wykrywanych nowotworów na świecie. Wszystko przez to, że przez długi czas może pozostawać bezobjawowy. Gdy pojawiają się pierwsze symptomy choroby, jest ona już w zaawansowanym stadium.

Czym objawia się rak jelita grubego? Najczęściej chorobie towarzyszą bolesne zaparcia, uczucie parcia na odbyt, poczucie niepełnego wypróżnienia, ogólnie osłabienie organizmu i utrata sprawności. Popularnym objawem jest również krew w stolcu. Chorzy mimo braku zmian w diecie chudną. Często skarżą się także na bóle brzucha, nudności i wymioty.

Pacjentów cierpiących na raka jelita grubego z roku na rok przybywa. Lekarze zalecają, by nie czekać, aż pojawią się objawy i w celu wykluczenia choroby oraz profilaktyki systematycznie wykonywać kolonoskopię.

Instagram Post

Instagram Post

