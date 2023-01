Ustalono, kto nigdy nie powinien jeść czosnku. Tak wykończysz wątrobę

Czosnek to warzywo o niezwykłych właściwościach i wszechstronnym działaniu. Mimo że jest zalecany w codziennej diecie dorosłych i dzieci, należy zachować ostrożność podczas włączania go do codziennego jadłospisu. Mało kto wie, że czosnku nie powinno łączyć się z niektórymi lekami. Skutki mogą być fatalne!

Zdjęcie Łączenie czosnku z niektórymi związkami może być niebezpieczne dla zdrowia / Roman Lipczyński / Agencja FORUM