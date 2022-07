Olejek herbaciany to jedna z tych substancji, które są uznawane za lek na całe zło. Podobnie jak soda, olejek herbaciany usuwa różnego typu zanieczyszczenia z rozmaitych powierzchni. Jest także świetnym zabezpieczeniem przed grzybicą oraz osami, poradzi sobie ze zmianami skórnymi a także wszami. Przedstawiamy lecznicze i czyszczące właściwości olejku herbacianego.

Olejek herbaciany - odkaża, czyści, leczy i usuwa pleśń

Olejek herbaciany zasługuje na sławę. Posiada wszechstronne działanie a przy tym jest bezpieczny dla człowieka. Można go używać zarówno zewnętrznie jak i doustnie. To prawdopodobnie najskuteczniejszy i najcenniejszy olejek roślinny. Można zastosować go, aby przyspieszyć gojenie ran, oczyścić pory a nawet leczyć opryszczkę. Posiada zatem działanie antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antywirusowe. Z powodzeniem można usunąć nim grzybicę stóp i paznokci, zahamować ból gardła, a nawet kaszel oraz chrypkę. Stosuje się go w różnych postaciach - roztworu z gorącą wodą jako parówki do inhalacji, emulsji w połączeniu z olejkiem kokosowym jako preparat do mycia twarzy czy nakładany bezpośrednio na gazę do przyłożenia na rany lub zmiany grzybicze.

Olejek herbaciany - pogromca brudu i pleśni

Olejek herbaciany znajdzie także zastosowanie w naszej kuchni czy łazience. Ponieważ jego zapach odstrasza osy a sam olejek nie pozostawia smug, doskonałym pomysłem jest umycie nim okien. W ten sposób zabezpieczymy siebie oraz domowników przed inwazją pasiastych owadów. Usuwa brud z prawie każdej powierzchni. Rewelacyjnie sprawdzi się przy myciu lodówki, kuchenki, blatów, wanny oraz umywalki. Ze względu na jego dezynfekujące właściwości może być także stosowany jako środek do oczyszczania prania (np. pościeli czy piżamy po chorobie) - oczyści materiały zainfekowane pleśnią lub wirusami.

Olejek herbaciany - jak go pozyskać?

Pozyskiwanie olejku herbacianego należy do jednej z łatwiejszych czynności. Destylując około tonę liści drzewa herbacianego przez 2-3 godziny jesteśmy w stanie uzyskać blisko 10 litrów olejku. Na użytek własny nie jest nam jednak potrzebna aż taka ilość. Ponieważ drzewo herbaciane rośnie w Australii, zakup liści na użytek własny jest stosunkowo ciężki. Zalecamy jednak zaopatrzenie się w olejek w aptece. Koszt jednej buteleczki (zazwyczaj 6-10 ml) to pomiędzy 6 a 12 zł. Ponieważ olejek herbaciany jest wrażliwy na światło, dystrybuowany jest w butelkach z ciemnego szkła. Dla dodatkowej ochrony zaleca się także przechowywanie w zacienionych miejscach.

Olejek herbaciany w walce z pleśnią

Zdjęcie Pleśń jest bardzo szkodliwa dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Pleśń jest niebezpieczna dla naszego zdrowia oraz kondycji budowli, w której mieszkamy. Gdy tylko zauważymy jej wykwit na ścianie, suficie czy w szafie, powinniśmy natychmiast reagować. Olejek herbaciany w walce z pleśnią można stosować w trzech wariantach.

Pierwszym z nich jest stworzenie mieszaniny olejku herbacianego z wodą w stosunku 1:5 (czyli na litr wody przypada około 20 ml olejku). Jeśli olejek nie chce połączyć się z wodą, możemy pomóc mu dodając łyżkę mydła w płynie - rozerwie ona wiązania olejku, ale nie usunie jego właściwości. Roztwór przelewamy do butelki ze spryskiwaczem i nakładamy na niewielkie wykwity pleśni. Metoda będzie nieskuteczna na większą skalę.

Większe wykwity pleśni warto potraktować olejkiem herbacianym w czystej postaci. Wtedy należy zaopatrzyć się w znacznie większe ilości olejku. Spryskiwanie wykwity należy powtórzyć 3-4 razy w ciągu tygodnia, aby unicestwić pleśń w pełni. Jeśli również ta metoda nie okaże się w pełni skuteczna, spróbuj użyć mieszaniny olejku, wody i wysokoprocentowego alkoholu. Do jednej łyżki wody dodajemy 2 łyżki alkoholu oraz 30-40 kropel olejku herbacianego. Umieszczamy roztwór w butelce z atomizerem i obficie rozpylamy po wykwicie. Powstałej mgiełki nie wdychamy.

Przed zastosowaniem olejku herbacianego należy 2 dni wcześniej przeprowadzić próbę antyalergiczną na niewielkim skrawku skóry, która w ciągu dnia pozostaje zakryta ubraniem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, unikać kontaktu z olejkiem. Olejku herbacianego nie powinny stosować dzieci do lat 5. oraz matki karmiące i osoby ciężarne.