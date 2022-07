Lek na erekcję wycofany z aptek. Komunikat GIF

Podstawowym zadaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego jest - jak czytamy na stronie podmiotu - "sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi".

W ramach swojej działalności GIF podejmuje decyzje o wycofaniu z obrotu leków i produktów medycznych, których jakość nie spełnia ustalonych w przepisach wymogów.

W połowie lipca GIF podjął decyzję o wycofaniu z aptek dwóch partii leku Tadalafil Aristo. Jak poinformował inspektorat, z obrotu na terenie kraju wycofano produkt:

Tadalafil Aristo, 5 mg, tabletki powlekane, nr serii: 1464005K

Tadalafil Aristo, 20 mg, tabletki powlekane, nr serii: 1462014C.

Jak czytamy w ulotce, lek stosowany jest w leczeniu dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. "Tadalafil Aristo zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Aristo pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji".

GIF wycofuje lek z aptek. Przyczyna: podejrzenie wady jakościowej

Przyczyną decyzji o wycofaniu jest podejrzenie o występowanie wady jakościowej produktu.

"W związku ze stwierdzeniem możliwości wystąpienia wady jakościowej, Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego" - wyjaśnia GIF.

Co zrobić, jeśli mamy w domu leki z wycofanej partii? Medykamentów nie wolno wyrzucać do kosza. Można oddać je do specjalnych punktów w aptekach i szpitalach lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.