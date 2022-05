Wiosenny zawał: Przyczyny

Wiosna to czas cieplejszych dni i budzącej się po zimie przyrody, co zachęca wielu z nas do aktywności fizycznej. Często wracamy wówczas po chłodnej zimie do biegania, jazdy na rowerze czy innych sportów na świeżym powietrzu. Niestety okazuje się, że zbyt duży wysiłek fizyczny po długim okresie bezczynności, źle wpływa na serce i może stać się przyczyną zawału.

Niebezpieczeństwo to grozi także osobom uprawiającym ogródki i działki. Jeśli pozwoliły sobie na słodkie lenistwo zimą, duży wysiłek, jakim jest sadzenie i okopywanie roślin, może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Jak rozpoznać zawał serca?



Reklama

Tak pozbędziesz się szkodników z ogrodu. Sprytne patenty >>

Jak rozpoznać zawał mięśnia sercowego?

Wśród najczęściej występujących objawów zawału mięśnia sercowego należy wymienić:



ból w klatce piersiowej,

duszności podczas wysiłku fizycznego,

nudności, wymioty i silny ból brzucha,

silne zawroty głowy,

uczucie niepokoju i lęku,

uczucie pocenia się,

kołatanie serca,

osłabienie,

omdlenie lub całkowitę utratę przytomności.

Instagram Post

Jeśli zaobserwujemy u siebie któreś z wymienionych objawów najlepiej udać się do lekarza, bo mogą one oznaczać, że właśnie przeszliśmy wiosenny zawał serca.



Czy można przejść zawał i o tym nie wiedzieć? Poznaj największe mity >>



Jak uniknąć wiosennego zawału serca?

Tak wiosennego, jak i każdego innego, zawału serca można uniknąć przede wszystkim dzięki regularnej, ale umiarkowanej aktywności fizycznej oraz zdrowej diecie.



Wiosną jednak szczególnie powinniśmy zadbać o stopniowe wprowadzanie aktywności fizycznej do naszego życia. Forsowne treningi po długim okresie braku ćwiczeń, czy spędzanie w polu całego dnia, mogą stać się prostą drogą do zawału. Dlatego należy stopniowo, z dnia na dzień wydłużać czas aktywności fizycznej, a nie od razu rzucać się z motyką na słońce, czy z butami na maraton. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko wstąpienia wiosennego zawału serca.



10 produktów, które zapobiegają zawałowi serca >>