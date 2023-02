Konsekwencje podwyższonego poziomu glukozy we krwi

Woda to życie, każdy z nas słyszał to zdanie. Trudno z nim dyskutować. Wszak ponad 70proc. składu ludzkiego ciała stanowi właśnie ona, a właściwe nawodnienie ciała jest kluczem do jego odżywienia. W diecie diabetyków woda odgrywa jeszcze ważniejszą rolę niż u osób, które nie mają zaburzeń w obrębie gospodarki węglowodanowej. Ma to związek z podwyższonym poziomie glukozy we krwi. Bagatelizując taki stan, zwiększamy ryzyko uszkodzenia delikatnych naczyń krwionośnych, szczególnie w oczach, sercu i nerkach.

Niedostateczne spożycie wody, nieleczona i źle prowadzona cukrzyca skutkować będzie pogorszeniem wzroku, pracy nerek i serca. To bardzo podstępna choroba, która sieje spustoszenie w całym organizmie.

Jak reaguje organizm diabetyka?

Jak często powtarzają pacjenci: "nam, słodkim, bardziej chce się pić". To logiczne. Gdy we krwi jest zbyt dużo glukozy, organizm robi wszystko, by się jej pozbyć. W pierwszym rzucie, uruchamia ośrodek pragnienia w mózgu, w drugim, zwiększa filtrację nerkową. Obrazowo można to przedstawić jako wypłukanie cukru z krwi. Pijąc, wlewamy do niej więcej wody, a później, w trakcie mikcji, usuwamy w organizmu nadmiar glukozy.

Niewyrównana cukrzyca i brak pragnienia

Zdjęcie Ciągłe pragnienie to objaw niewyrównanej cukrzycy / 123RF/PICSEL

Ciągłe pragnienie i wzmożone oddawanie moczu, również w nocy (znane są przypadki moczenia nocnego), to dwa bardzo czytelne sygnały niewyrównanej cukrzycy.

Nie każdy organizm reaguje tak samo. Problem z nawodnieniem często jest związany z brakiem odczuwania pragnienia, które pojawia się, a najczęściej pogłębia, z wiekiem. Zaburzenia odczuwania pragnienia mogą być też konsekwencją zażywanych leków. U diabetyków brak pragnienia i niedostateczne nawodnienie może mieć fatalne konsekwencje. Czasem nieodwracalne.

Czynniki wpływające na zapotrzebowanie na wodę

Zdjęcie Spożycie wody u osoby z cukrzycą powinno uwzględniać kilka czynników / 123RF/PICSEL

Dorosły człowiek powinien spożywać 30-35ml wody na kilogram masy ciała i nie mniej niż 1,5 litra - to wytyczne dla osoby zdrowej. Diabetycy potrzebują więcej wody. Więcej, czyli ile?

Zapotrzebowanie na wodę jest u diabetyka nieco wyższe i uzależnione nie tylko od wagi. Ma na nie wpływ szereg innych czynników. Te są, de facto, ujmowane również w zaleceniach ogólnych, ale w diecie cukrzycowej mają zdecydowanie większe znaczenie. Spożycie wody u osoby z cukrzycą powinno uwzględniać:

wiek,

wilgotność powietrza i temperaturę otoczenia (nie tylko latem, ale również zimą, gdy przebywamy w ciepłych pomieszczeniach, trzeba pamiętać o nawadnianiu!),

poziom aktywności fizycznej,

aktualny stan zdrowia, jakość przebiegu procesów trawiennych i metabolizmu węglowodanów,

wydolność krążeniową,

wydolność nerek.

Dobowy bilans wodny powinien uwzględniać również stosowane leki, zawłaszcza diuretyki.

Ile wody powinna wypić osoba z cukrzycą?

Przyjmuje się, że dorosły człowiek, który choruje na cukrzycę, powinien wypijać 3 litry płynów nawadniających w ciągu doby - na etapie dobrego wyrównania cukrzycy.

Jak podaje Polskie Towarzystw Diabetologiczne, w stanach ostrych, przy kwasicy ketonowej, zapotrzebowanie na wodę jest wyraźnie większe, nawet do 6 litrów w pierwszej dobie leczenia, ale takie decyzje podejmuje lekarz prowadzący.

Po jaką wodę powinni sięgać diabetycy?

Najlepszym wyborem w diecie diabetyka jest woda średniozmineralizowana, wolna od cukru. Dla osoby z cukrzycą dodatki w postaci cukrów owocowych są niewskazane. Czysta - pozbawiona dodatków smakowych - woda ma najniższą kaloryczność i najniższy indeks glikemiczny. Dostępne na półkach sklepowych wody smakowe bywają wzbogacane substancjami słodzącymi, dlatego trzeba uważnie śledzić etykiety.

Najlepiej nie ograniczać się do jednego ulubionego producenta, ale korzystać z różnych opcji, czyli wody mineralnej o średnim nasyceniu minerałami, wody filtrowanej i źródlanej. Woda pozwala szybko pozbyć się nadmiaru glukozy z organizmu, a to najskuteczniejsza terapia cukrzycy.