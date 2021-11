Woda z kminkiem spala tłuszcz? Zaskakujące odkrycie

Naukowcy z Irańskiego Uniwersytetu Medycznego Shadid Sadoughi postanowili zbadać jak na organizm działa kminek. Ich zdaniem ta przyprawa może okazać się pomocna w walce z utratą kilogramów, a do tego wykazuje właściwości wspierające metabolizm.



Przeprowadzony eksperyment wskazał, że poziom cholesterolu oraz tkanki tłuszczowej u grupy kobiet spożywającej kminek okazał się niższy niż w przypadku kobiet, które tej przyprawy nie spożywały. Naukowcy twierdzą, że kminek przyspiesza proces odchudzania.



Zdaniem naukowców kminek może okazać się pomocny w walce z utratą kilogramów

W domowym zaciszu z łatwością można przygotować wspomagający odchudzanie napój. Do szklanki wypełnionej ciepłą, przegotowaną wodą wystarczy wsypać łyżeczkę kminku, łyżeczkę imbiru oraz łyżeczkę skórki z cytryny. Do takiej mieszanki można dodać również odrobię cynamonu.



Tak przygotowany napój warto pić trzy razy dziennie przed każdym posiłkiem. Należy jednak pamiętać, że może stanowić jedynie dodatkową pomocą w procesie odchudzania. Nie zastąpi on diety oraz ćwiczeń.

