Wylew w oku. Co robić?

Najczęściej jego przyczyna jest niegroźna, niekiedy jednak może to być objaw poważnej choroby. Sprawdź, jak uniknąć takich incydentów i poradzić sobie z tymi, które już się pojawią. Jeśli się powtarzają lub są rozległe, obejmujące dużą powierzchnię oka, idź do okulisty.

Zdjęcie Wylew w oku to nie tylko problem kosmetyczny /123RF/PICSEL

Przemęczone lub podrażnione oczy reagują przekrwieniem

Często wystawiamy je na szkodliwe czynniki - kurz, smog, ostre światło. Przebywamy w pomieszczeniach o suchym lub zadymionym powietrzu. To sprawia, że rozszerzają się naczynia krwionośne spojówki, czyli błony śluzowej pokrywającej gałkę oczną i wewnętrzną stronę powiek.



Jeśli godzinami wpatrujemy się w ekran komputera lub smartfona, mrugamy znacznie rzadziej niż normalnie: 15-20 razy na minutę. Oko nie jest wystarczająco nawilżane i czyszczone z brudu i mikroorganizmów, które osiadają na jego powierzchni. Łatwo wtedy o zapalenie spojówek, co wywołuje swędzenie, pieczenie oraz zaczerwienienie oczu.

Nasza rada: gdy czujesz, że oczy są zmęczone, przerwij pracę i przez chwilę patrz w dal, najlepiej na obiekty zielonego koloru. Stosuj tzw. sztuczne łzy, czyli obojętne krople dostępne w aptece bez recepty. Zawarty w nich hialuronian sodu uzupełnia braki w ochronnym filmie łzowym.

Krew w oku bywa skutkiem urazu mechanicznego

Może to być np. skaleczenie drobinką, która dostanie się pod powiekę i uszkodzi naczynko żylne. Podobnie działa zatarcie oka lub uderzenie. Drobne zadrapanie może się zdarzyć przy wkładaniu lub wyjmowaniu soczewek kontaktowych.



Nasza rada: Jeśli uszkodzenie jest lekkie, wykorzystaj preparaty zawierające witaminę C, rutynę i wapno - odbudowują ściany naczyń krwionośnych. Silny uraz i wylew obejmujący dużą część gałki ocznej wymaga wizyty u okulisty.

Pęknięcie naczynka w wyniku chwilowego wzrostu ciśnienia żylnego

Może doprowadzić do pęknięcia naczynka. To się zdarza przy kichaniu, silnym kaszlu, wymiotach, zaparciach, dużym wysiłku, np. podnoszeniu czegoś ciężkiego. Taki wylew, będący skutkiem znanego czynnika, nie powinien budzić niepokoju.



Nasza rada: zamykaj i mocno zaciskaj powieki we wszystkich sytuacjach wymagających krótkotrwałego, ale nadmiernego wysiłku. Jeśli masz skłonność do drobnych wylewów w oczach, skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, który zleci wykonanie niezbędnych badań.