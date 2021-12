Wymieszaj cytrynę z oregano. To istna "bomba odpornościowa"

Oregano ma właściwości prozdrowotne. Jest źródłem witamin oraz przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki, ale także wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego. Oregano oprócz tego, że wzmacnia odporność, to działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, a także reguluje czynności gruczołów potowych oraz nerek.

Jeśli chodzi o cytrynę, to dzięki zawartości witaminy C zalicza się ją do jednych z najzdrowszych owoców. Może wzmacniać odporność, a także zapobiegać infekcjom i podczas choroby pomagać szybko wrócić do formy. Sok z cytryny wykazuje m.in. właściwości antybakteryjne i jest skuteczny w walce z bólem gardła i osłabieniem organizmu.

Zdjęcie Oregano jest źródłem przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje połączenie tych dwóch prozdrowotnych składników, może okazać się skutecznym sposobem na wzmocnienie odporności i nie tylko. Wystarczy jedną łyżeczkę suszonego oregano zalać wrzącą wodą. Najlepiej, by było to mniej więcej 400 mililitrów. Po upływie pół godziny napar trzeba odcedzić i dodać do niego sok z jednej cytryny. Tak przygotowany napój wystarczy na dwa dni. Zaleca się picie jednej szklanki przed snem.

