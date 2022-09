Wystarczą trzy dziennie, żebyś już po tygodniu poczuła różnicę

Daktyle, bo o nich mowa, dodają energii już w pół godziny po spożyciu. Są zalecane kobietom w połogu. Mówi się, że jeden daktyl dziennie pomaga utrzymać sprawność wzroku nawet do końca życia. Regularne spożywanie daktyli ma naprawdę sporo zalet.

1. Twoje kości będą zdrowsze

Daktyle zawierają bor, który pozytywnie wpływa na zdrowie kości. Jeśli dodamy do tego minerały, takie jak fosfor, potas, wapń i magnez, których pełne są suszone owoce, mamy prawdziwą bombę odżywczą dla naszych kości. A te przecież potrzebują ochrony, choćby przed osteoporozą.

2. Będziesz lepiej trawić

Daktyle są bogate również w błonnik, który jest niezbędny dla naszego układu trawiennego. Spożywanie błonnika zapobiega zaparciom i sprzyja regularnym wypróżnieniom. Badanie opublikowane w "British Journal of Nutrition" wykazało, że układ trawienny działa znacznie lepiej u ludzi, którzy regularnie spożywają daktyle, niż u tych, którzy tego owocu nie jedzą.

3. Lepiej będziesz radzić sobie ze stresem

W daktylach znajdziemy też witaminę B6, która pomaga wytwarzać serotoninę i noradrenalinę, które mają pozytywny wpływ na nasz mózg. Serotonina pomaga regulować nastrój, a noradrenalina walczy ze stresem. Wg badań niski poziom witaminy B6 związany jest z depresją. Im więcej witaminy B6 przyjmujemy, tym lepiej czujemy się fizycznie, ale też psychicznie.

4. Poczujesz zastrzyk energii

Jedząc daktyle, w krótkim czasie poczujesz przypływ energii. Daktyle bogate w błonnik, potas, magnez, witaminy i przeciwutleniacze są wprost idealną przekąską, gdy atakuje nas nagła chęć na coś słodkiego. Dzięki zawartej w nich fruktozie i glukozie "działają" od razu i - w przeciwieństwie do słodyczy - dłużej.

5. Wzmocnisz serce

Badania wykazały, że daktyle zmniejszają poziom trójglicerydów i zmniejszają stres oksydacyjny - oba te czynniki są na liście przyczyn chorób serca i miażdżycy. Zawarty w daktylach potas, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko udaru mózgu, a także innych chorób serca.

6. Zmniejszysz ryzyko raka jelita grubego

Daktyle mają cudowną właściwość ochrony naszego układu trawiennego i jelita przed szkodliwymi bakteriami, które jeśli dostaną się do okrężnicy, mogą nam poważnie zaszkodzić. Wg badań, regularne jedzenie daktyli powoduje, że zwiększa się wzrost dobrych bakterii, chroniących nas przed namnażaniem się komórek nowotworowych w okrężnicy.

7. Schudniesz

Daktyle mogą również pomóc w utracie wagi. To oczywiście zasługa błonnika, który daje nam na długo poczucie sytości i zapobiega nagłym skokom poziomu glukozy we krwi. Ponadto w daktylach znajdują się przeciwutleniacze. Antocyjany, fenole i karotenoidy eliminują toksyny, poprawiają trawienie i przyspieszają metabolizm, a to prowadzi do utraty wagi.

Jak zrobić domowe trufle z daktyli? Sprawdzony przepis

Nie za duże, nie za małe, lecz w sam raz. Idealne, gdy masz chęć na słodkie co nieco.

Składniki:

400 g suszonych daktyli bez pestek

1,5 szklanki wiórków kokosowych

2 pomarańcze

100 g orzechów (najlepiej pekan, włoskich lub migdałów bez skórki)

ekstrakt waniliowy

100 g ciemnego naturalnego kakao

do obtoczenia trufli: kakao w proszku, posypka z orzeszków lub puder owocowy

Sposób przygotowania:

Daktyle pokrój na mniejsze kawałki. Z pomarańczy wyciśnij sok. Daktyle razem z sokiem umieść w garnku, przykryj pokrywką i gotuj do całkowitego odparowania soku i zgęstnienia masy. Co chwilę mieszaj, bo składniki łatwo się przypalają. Orzechy zmiksuj na drobne kawałki. Czekoladę drobno posiekaj (możesz użyć też gotowych drobinek czekoladowych). Następnie wymieszaj z 1 szklanką wiórków kokosowych. Masę daktylową zblenduj na gładko. Jeszcze gorącą połącz z rozdrobnionymi orzechami, czekoladą, wiórkami, kakao i ekstraktem waniliowym. Wstaw do lodówki na kilka godzin, aby zgęstniała. 4. Ze schłodzonej masy uformuj w dłoniach kuleczki i obtocz je w ulubionej posypce - kakao, pudrze owocowym, wiórkach lub orzeszkach.

