Wystarczy łyżeczka dziennie. Na jelita i żołądek działa niczym plaster

Siemię lniane od dawna znane jest ze swoich cennych właściwości i zbawiennego wpływu na organizm. Choć najczęściej sięgają po nie osoby z problemami żołądkowymi, to naukowcy i dietetycy przekonują, że powinno na stałe wejść do jadłospisu każdego z nas. Jaka moc tkwi w brązowych ziarenkach i jak je jeść, by działały?

Zdjęcie Siemię lmiane po kontakcie z wodą wydziela charakterystyczny śluz / 123RF/PICSEL