Węgierki paprykarz z kurczaka, czyli "Paprikás csirke", to danie jednogarnkowe, sycące, smaczne i aromatyczne, a w dodatku niezwykle proste w przygotowaniu. Niektóre przepisy wskazują, by dodawać pokrojoną, świeżą paprykę, ale nie jest to konieczne, bowiem najważniejszym składnikiem jest węgierska, mielona papryka.

Na Węgrzech taki paprykarz podaje się tradycyjnie z kluseczkami nokedli, ale i je z powodzeniem coraz częściej zastępuje się ugotowanymi ziemniakami. Nie trzeba się również trzymać wyłącznie jednego rodzaju mięsa. Zazwyczaj używa się bardziej tłustych kawałków, jak udko z kurczaka, jednak danie doskonale smakuje również, gdy sięgniemy np. po pierś z kurczaka.

Węgierki paprykarz z kurczaka - składniki

2 łyżki oleju roślinnego lub oliwy,

3 udka z kurczaka lub mięso z udka bez kości,

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki węgierskiej, mielonej papryki,

300 ml bulionu drobiowego,

250 ml śmietany 30 proc.,

1 łyżka mąki,

sól.

Węgierki paprykarz z kurczaka - przepis

W garnku rozgrzewamy olej lub oliwę i przesmażamy kurczaka do momentu, aż jego skórka ładnie się zrumieni. Kurczaka przekładamy na talerz, a do garnka dodajemy pokrojoną w piórka cebulę, doprawiamy solą i przesmażamy. Do cebuli dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i mieloną paprykę, przesmażamy, regularnie mieszając, by papryka nie zaczęła się przypalać.

Kolejny etap polega na wlaniu do garnka bulionu drobiowego i dokładne wymieszanie całości. Ponownie do garnka przekładamy podsmażonego kurczaka i dusimy na bardzo małej mocy palnika przez ok. 40 minut.

Śmietanę łączymy z mąką, mieszamy, by pozbyć się grudek i przelewamy do garnka. Ponownie mieszamy i całość gotujemy jeszcze przez kwadrans. Węgierski paprykarz z kurczaka warto podawać z kluskami, ziemniakami lub makaronem.

"Ewa gotuje": Kimchi Polsat