108-latka zdradza sekret długowieczności. Oto co codziennie pije do obiadu

Co jest kluczem do długowieczności? Bez wątpienia dobre geny, zdrowe odżywianie, regularna aktywność fizyczna i pogoda ducha. Jednak wśród seniorów osiągających piękny wiek ponad 100 lat życia są i tacy, którzy mają nietypowe sposoby na bycie w dobrej formie. Jedną z nich jest 108-latka, która podzieliła się swoją receptą na długie życie.

