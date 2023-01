Ostatnio przeprowadzone badania naukowe, których wyniki opublikowano 9 stycznia br. na łamach czasopisma medycznego JAMA Internal Medicine - wydawanego comiesięcznie przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne, dowiodły wielu ciekawych i istotnych faktów. Naukowcy wiedzą już, co bezpośrednio wpływa na długowieczność i jak można przeciwdziałać zbyt wczesnej śmierci.

Badacze po raz kolejny dowiedli jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad zdrowego żywienia. Ich zdaniem dieta obfitująca w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i orzechy jest najprostszym sposobem na dożycie sędziwego wieku. Osoby, które na co dzień stosują dietę roślinną, a tylko sporadycznie sięgają po produkty odzwierzęce, zdaniem ekspertów są dużo mniej narażone na nowotwory, choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz schorzenia neurodegeneracyjne.

Co więcej przekonują oni, że codzienne stosowana dieta wcale nie musi być nudna i każdy z nas może stworzyć swój "własny zdrowy talerz" według osobistych preferencji.

Jeśli stosujesz dietę śródziemnomorską, a po kilku miesiącach chcesz spróbować czegoś innego, możesz przejść na dietę DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) lub na dietę półwegetariańską (...) Możesz też postępować zgodnie z amerykańskimi wytycznymi żywieniowymi i stworzyć własny zdrowy talerz. powiedział dr Frank Hu - profesor żywienia i epidemiologii oraz przewodniczący Wydziału Żywienia na Uniwersytecie Harvard

Zaskakujące wyniki długoterminowego badania. Oto najzdrowsze diety świata

Zdjęcie Dieta śródziemnomorska jest uznawana za najzdrowszą dietę na świecie / 123RF/PICSEL

W badaniu naukowcy obserwowali nawyki żywieniowe 75 000 kobiet uczestniczących w badaniu Nurses’ Health Study i ponad 44 000 mężczyzn na przestrzeni 36 lat. Gdy rozpoczynano obserwacje, wszystkie te osoby były zdrowe - nie cierpiały na schorzenia układu krążenia, a tylko niewielu było palaczami. Co cztery lata wypełniali oni kwestionariusze żywieniowe i na ich podstawie wysnuto konkretne wnioski.

- To jedno z największych i najdłużej trwających badań kohortowych, które miało na celu zbadanie zalecanych wzorców żywieniowych i długoterminowego ryzyka przedwczesnych zgonów i zgonów z powodu poważnych chorób. - wyjaśnił dr Hu.

Uczestnicy badania przez wiele lat przestrzegali czterech filarów zdrowego żywienia, zgodnie z aktualnymi amerykańskimi wytycznymi żywieniowymi. Jednym z nich jest stosowanie diety śródziemnomorskiej - obecnie uznawanej za najzdrowszą. Opiera się ona na jedzeniu owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, strączków, oliwy z oliwek, orzechów oraz ryb.

- Ten schemat żywieniowy kładzie nacisk na zdrowe tłuszcze, zwłaszcza tłuszcze jednonienasycone, oprócz żywności pochodzenia roślinnego i umiarkowanego spożywania alkoholu. - powiedział ekspert

Kolejna dieta, która zdaniem ekspertów sprzyja długowieczności to tzw. zdrowa dieta roślinna, skupiająca się na spożywaniu większej ilości produktów roślinnych, a ograniczeniu tych pochodzenia zwierzęcego (mięsa, jaj, nabiału) jak i również alkoholu.

Badacze podali, że uczestnicy doświadczenia, którzy stosowali dietę wegetariańską lub wegańską klasyfikowali się do grupy o najlepszym zdrowiu i samopoczuciu, natomiast ci, których dieta obfitowała w produkty odzwierzęce i przetworzone wprost przeciwnie.

Indeks Alternatywnego Zdrowego Odżywiania sposobem na zminimalizowanie chorób przewlekłych

Dr Hu opowiedział także o opracowanym przez ekspertów Indeksie Alternatywnego Zdrowego Odżywiania (AHEI), który podaje, jakie składniki żywnościowe przeciwdziałają chorobom przewlekłym.

To, co sprzyja nam najbardziej to orzechy, nasiona, produkty pełnoziarniste. Unikać powinno się czerwonego mięsa, napojów słodzonych cukrem oraz słodyczy. Jak podaje Hu, umiarkowane spożycie alkoholu jest dozwolone.

Naukowcy ustalili, co bezpośrednio wpływa na długowieczność

Zdjęcie Mięso, szczególnie czerwone, zdaniem ekspertów powinno być ograniczone w diecie do minimum / 123RF/PICSEL

Po ocenie wzorców żywieniowych każdej z badanych osób, uczestników podzielono na pięć grup lub kwintyli, od najwyższego do najniższego.

Najwyższy kwintyl jakości diety w porównaniu z najniższym wiązał się z obniżeniem ryzyka przedwczesnej śmierci o około 20 proc. powiedział Katz, prezes i założyciel organizacji non-profit True Health Initiative

Badanie wykazało również zmniejszenie ryzyka śmierci z powodu niektórych chorób przewlekłych, u osób, które z czasem poprawiły jakość swojej diety. Szacuje się, że przeciętny człowiek modyfikując swoją dietę o 25 proc., na bardziej zdrową i odżywczą, jest w stanie zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia o 6-13 proc. i nowotworów o 7-18 proc. Ryzyko zgonu z powodu chorób neurodegeneracyjnych (np. demencji) może w takiej sytuacji spaść nawet o 7%.

Nigdy nie jest za późno na przyjęcie zdrowych wzorców żywieniowych, a korzyści płynące ze spożywania zdrowej diety mogą być znaczące pod względem zmniejszenia całkowitej liczby przedwczesnych zgonów i różnych przyczyn przedwczesnej śmierci. wyjaśnił profesor Hu

Autorzy długoterminowego badania są przekonani, że stosowanie zasad "talerza zdrowego żywienia" jest najprostszym sposobem na długie życie, którego każdy przeciętny człowiek tak bardzo pragnie.

Spożywanie większej ilości pokarmów pochodzenia roślinnego i ograniczenie jedzenia czerwonego mięsa, wędlin, dodatku cukru i sodu - powinny obowiązywać zawsze, na każdym etapie życia, bez względu na to, jaką dietę chcesz stworzyć. dodali eksperci