Emerytura wyższa o 200 zł? Wystarczy uzbroić się w cierpliwość i poczekać kilka tygodni. Wówczas ZUS - za sprawą waloryzacji - do zebranych składek doliczy kolejne tysiące złotych. Dzięki temu nasza emerytura będzie wyższa nawet o 200 zł.

Zobacz również: Tylko wybrani otrzymają dodatkowe 200 zł do emerytury

200 zł więcej do emerytury - jak otrzymać?

- Jeśli przyjrzeć się danym dotyczącym rynku pracy, to w czerwcu waloryzacja środków na koncie w ZUS może wynieść nawet 10 procent - mówi w rozmowie z "Faktem" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Reklama

Co to oznacza w praktyce? Na emeryturę warto przejść w lipcu, a nie w czerwcu. Wtedy wysokość świadczenia zostanie obliczona razem z uwzględnieniem wyższego kapitału, który zebrała osoba ubezpieczona.

ZUS oblicza wysokość emerytury, dzieląc podstawę obliczenia emerytury (to, co zgromadziliśmy) przez przewidywaną długość życia. Zebrane składki emerytalne i początkowy kapitał są wcześniej waloryzowane. Oznacza to, że doliczane są do nich kolejne pieniądze.

Zobacz również: Będziemy mieć głodowe emerytury? To możliwe

Kluczowy termin dla seniorów

Roczna waloryzacja emerytur jest przeprowadzana raz w roku, w czerwcu. W połowie maja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poda informację o wzroście składek i kapitale początkowym znajdującym się na koncie ZUS. Eksperci prognozują, że wyniesie ona nawet 10 procent. Dlatego też radzą, by wstrzymać się z wnioskiem o emeryturę do lipca.

"Fakt" podaje konkretne przykłady. Jeśli 65-latek, który posiada 350 tys. zł na koncie emerytalnym w ZUS, złoży wniosek w kwietniu, otrzyma 1785 zł brutto emerytury. A jeśli natomiast w lipcu - emerytura będzie wyższa o 179 zł brutto.

Natomiast jeśli 60-letnia osoba, która na swoim koncie emerytalnym posiada 400 tys. zł składek i kapitału początkowego, teraz może liczyć na emeryturę w wysokości 1674 zł brutto. A jeśli zdecyduje się poczekać do lipca, może otrzymać 1842 zł brutto. Wówczas świadczenie będzie wyższe o 168 zł.

Im więcej udało nam się uzbierać pieniędzy na koncie emerytalnym, tym więcej zyskujemy na waloryzacji.

Trzynasta emerytura - kiedy trafi do seniorów?

Zdjęcie 13. emerytura jest automatycznie wypłacana osobom, które są uprawnione do jej otrzymania. Aby ją otrzymać, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków / 123RF/PICSEL

W tym miesiącu emeryci otrzymają trzynaste emerytury. Zostaną one wypłacone w 6 terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Ich wysokość wyniesie dokładnie 1388,44 zł i będzie o 87,56 zł wyższa niż rok temu. Po odliczeniu składki zdrowotnej będzie to 1217 zł.

Czternasta emerytura - dla kogo?

W drugiej połowie roku seniorzy otrzymają czternastki. Otrzymają je jedynie osoby mające prawo do renty i emerytury. Jaka będzie wysokość czternastki? Powinna być równa najniższej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji i wynieść 1338,44 zł brutto. Dodatkowe świadczenie w pełnym wymiarze otrzymają najbiedniejsi emeryci, którzy miesięcznie otrzymują nie więcej niż 2900 zł brutto.

Zobacz również: Dodatkowa emerytura. Kto może na nią liczyć?

***