14. emerytura 2022: Pieniędzy nie dostanie więcej osób niż rok temu?

14. emerytura niezmiennie wzbudza wiele kontrowersji i emocji. W przeciwieństwie do tak zwanej „trzynastki” nie każdy emeryt dostaje to wsparcie finansowe. Wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku „czternastki” nie otrzyma więcej osób niż w roku poprzednim. Dlaczego? Wszystko przez waloryzację, która sprawiła, że obecnie emerytury są wyższe – przynajmniej w teorii.

Zdjęcie Do kogo trafi „czternastka”. Nie dostaną jej wszyscy seniorzy / 123RF/PICSEL