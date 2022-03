Ryby to ostatni znak zodiaku - wodny, mądry i bardzo intuicyjny. Czerpiąc z wiedzy Ryb, możesz teraz zamknąć rok astrologiczny, kierując swoją świadomość do wewnątrz. Ten Księżyc w Nowiu, z 2 marca 2022 roku niesamowicie wyostrza bowiem intuicję, pozwala dostrzec znaki i oświetla drogę, którą należy iść.

Nów Księżyca w Rybach powinien skłonić cię do refleksji nad kończącym się rokiem. Możesz zacząć pisać dziennik, by rozprawić się z tym, co było trudne i zastanowić nad tym, czego się nauczyłeś. Zwracaj uwagę na każdy, najmniejszy nawet znak, bo Nów w Rybach pozwala odnaleźć własną drogę. Nawet jeśli na co dzień myślimy logicznie i zdroworozsądkowo, teraz możemy bezkarnie uciec do świata abstrakcji!

Reklama

Władimir Putin upada na zdrowiu? Odkryto sekret sztywnej ręki prezydenta Rosji

Przewidział wojnę? Teraz mówi, jak powstrzymać Putina

Nazywają ją "polską Matką Teresą". Kim była Wanda Błeńska?

Proroczy list z 1969 roku. Napisała go 11-latka Nów Księżyca z 2 marca 2022 roku w znaku Ryb pobudza także podświadomość. Na jaw mogą wyjść sekrety i prawdziwe intencje, a połączenia między ludźmi ulegną wzmocnieniu! To teraz możesz wysłać komuś, na kim ci zależy ważną myśl lub komunikat, a on na pewno do niego dotrze!

Nów Księżyca w Rybach to dzień wyjątkowy: 2 marca 2022 roku możesz połączyć się z kimś telepatycznie!

Nów Księżyca w Rybach to czas, w którym wszystko staje się możliwe, a my mamy największą szansę na świadome sny - nie tylko z łatwością je zapamiętujemy, ale również rozumiemy ich znaczenie!

To czas, w którym możesz spodziewać się wizji i snów, pełnych ważnych informacji. By łatwiej je dostrzec, znajdź czas na medytację i nawiązanie telepatycznego połączenia z kimś, na kim ci zależy. Jeśli ta osoba odwzajemnia twoje uczucie, dostanie wiadomość i odpowie na nią! Lepiej jednak, by było to coś miłego - w przeciwnym wypadku zła energia do nas wróci!

***

Zobacz również:

Niebezpieczne związki znaków zodiaku. Nigdy się nie udają!

Te znaki zodiaku mają największe libido!

Oto najrzadsze znaki zodiaku. Dlatego są wyjątkowe!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Instrukcja kochania” Czwórka