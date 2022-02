Byk

Dla Byka niezwykle ważne są przyjemności zmysłowe. W łóżku potrafi spędzać długie godziny i nie chodzi tylko o seks. Byk lubi długą grę wstępną, a swojej partnerce nie szczędzi czułości, erotycznych masaży i pełnych romantyzmu gestów. Byk ma wysokie libido i nigdzie się nie spieszy, jest cierpliwy i dąży do połączenia ciał na niemal duchowym poziomie.

Byk robi wszystko, by jego miłość wciąż się rozwijała i wzmacniała. Bardzo dba o swoją partnerkę, poświęca jej mnóstwo czasu, a do tego jest niezwykle hojny. Nie znosi jednak, gdy się go pogania, a poddawany ciągłej presji, może uciec!

Idealny partner: Byk, Panna

Strzelec

Dzień po walentynkach swoje święto mają single. Faustynki 2022 Strzelec zakochuje się bardzo szybko i od razu przechodzi do działania - tyczy się to także seksu. Dla Strzelca ściśle łączy się on bowiem z dobrą zabawą i świetną przygodą.

Strzelec lubi uprawiać seks nawet codziennie. Nie lubi nudy i rutyny i chętnie eksperymentuje. Nie ma dla niego żadnych ograniczeń. Strzelec potrafi oddzielić spontaniczny romans od związku, więc warto wcześniej upewnić się, jak podchodzi do świeżej relacji. To, że Strzelec angażuje się w łóżku, wcale nie oznacza, że chce stworzyć związek!

Idealny partner: Baran, Lew

Skorpion

Skorpion to wyjątkowo zmysłowy i namiętny znak zodiaku. Lubi seks i może się kochać praktycznie bez przerwy. Gdy tylko trafi na godnego siebie partnera, rozkwita i pokazuje pełnię swoich możliwości. Skorpion potrzebuje kogoś, z kim będzie mógł dzielić swoje seksualne pasje i potrzeby - monotonny seks, okraszony rutyną szybko go nudzi.



Skorpion jest bardzo namiętny - lubi długo oddawać się rozkoszom, ale szybkie numerki również nie są mu obce. Gdy Skorpion znajdzie swoją bratnią duszę, przemienia się w kochanka idealnego!

Idealny partner: Rak, Koziorożec





Baran

Baran to temperamentny, ognisty znak, który wręcz uwielbia seks. Ma on spore potrzeby, więc oziębły i mało namiętny partner szybko mu się znudzi. Dobry seks jest konieczny, by stworzyć z Baranem udany związek.



Baran, wbrew pozorom lubi romantyczne kolacje czy długie spacery w świetle Księżyca, ale zawsze liczy na to, że spotkanie zakończy się w łóżku. Jeśli spotykasz się z Baranem, nawet pierwszy raz, musisz liczyć się z tym, że randka zakończy się dopiero nad ranem. Jeśli co to nie przeszkadza, czeka cię namiętna, pełna przygód i eksperymentów noc!

Idealny partner: Strzelec, Waga



