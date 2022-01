Najczęściej zdradzający znak zodiaku

Znak zodiaku stanowi pas na sferze niebieskiej, umiejscowiony na płaszczyźnie ekliptyki o szerokości 16 stopni. Po tym torze krąży Słońce, a pas podzielony jest na 12 równych części. Z tego powodu występuje 12 różnych znaków zodiaku — po jednym dla każdego odcinka pasa.

Powiększyła usta mimo przeciwwskazań lekarzy. Ostrzega innych Każdy znak zodiaku uosabia unikalny zestaw cech i zachowania. Oczywiście nie wszystkie są pozytywne. Na podstawie tych cech można określić m.in. charakter, temperament, sposób traktowania innych osób czy prawdopodobne priorytety dla danego znaku. Na podstawie tego uznaje się także, że najczęściej niewiernymi są panowie spod znaku Ryb. To właśnie temu znakowi przypisuje się egoizm.

Z kolei w przypadku pań najczęściej zdrady dopuszczają się Barany. Ten znak zodiaku uosabia przesadną wręcz pewność siebie.

Niestały w uczuciach znak zodiaku

Drugim najczęściej niewiernym znakiem zodiaku w przypadku panów jest Rak. Przypisuje się mu częstą zmienność nastrojów, przez którą jest też często niestały w uczuciach. Trzeba także uważać na związki z paniami spod znaku Bliźniąt. Im przypisuje się również zmienność, przez którą nie lubią pozostawać długo w jednym miejscu. To sprawia, że mogą nie nadawać się do budowania stałego związku, przynajmniej nie na długi okres.

Zdradzający znak zodiaku

Na trzeciej pozycji w rankingu zdrad plasuje się Wodnik i Panna. Panowie spod znaku Wodnika charakteryzują się otwartością i ciekawością, a przy tym są bardzo przyjaźni. Sprawia to, że lubią poznawać nowe osoby i próbować nowych rzeczy. To może prowadzić do nieporozumień, pochopnych decyzji i w konsekwencji zdrady.

Z kolei znakowi zodiaku Pannie przypisuje się kreatywność, pragnienie rozwoju oraz zdecydowanie. Panie spod tego znaku są silnymi osobowościami o mocnym charakterze. Nie lubią marnować czasu i są gotowe na zmiany, jeśli coś lub ktoś nie spełnia ich oczekiwań.

