300 plus dla samotnych seniorów? To pomysł, który w ostatnim czasie trafił do parlamentu. Do Senatu wpłynęła petycja, której autor podkreśla, że emeryci, którzy stracili drugą połówkę, często borykają się z trudnościami finansowymi. Zaproponował, aby do wdów i wdowców dożywotnio trafiało 300 złotych. Pod jednym warunkiem.

- Wnoszę, aby małżonkowie samotni (wdowy, wdowcy) ze stażem małżeńskim 45 lat wzwyż nie zostały skrzywdzone. Taki staż małżeński jest wzorem rodziny i zasługuje na uznanie - zaznaczył w piśmie, które trafiło do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

300 plus dla wdów i wdowców. Kiedy nowe, dożywotnie świadczenie dla seniorów?

Oznacza to, że 300 plus dla wdów i wdowców dotyczyłoby tylko emerytów, którzy spędzili ze swoją drugą połówką 45 lat życia. Dodatkowe pieniądze byłyby dodawane każdego miesiąca do emerytur czy rent rodzinnych wdów i wdowców. Obecnie mają prawo wyboru, czy pozostaną przy swojej emeryturze czy też przejdą na rentę rodzinną, wynoszącą 85 proc. świadczenia emerytalnego zmarłego małżonka.

Autor petycji krytykował plan dotyczący wprowadzenia 500 plus dla małżeństw. Wskazał, że to rozwiązanie niesprawiedliwe w odniesieniu do wdów i wdowców, którym dodatkowe 300 zł mogłoby pomóc. Jego zdaniem "wiele par małżeńskich" jest dobrze sytuowanych".

- Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury. Natomiast małżonkowie będący razem mają o wiele lepszą sytuację finansową - napisał autor petycji.

300 plus dla wdów i wdowców? Resort rodziny rozwiewa wątpliwości

Pomysł skrytykował Zbigniew Wasiak z resortu rodziny. Podczas posiedzenia komisji sejmowej, przedstawiciel resortu rodziny zwrócił uwagę, że nie ma szans na to, by świadczenie zostało wprowadzone. Powiedział, źródłem finansowania świadczeń jest fundusz składek pracowników i pracodawców.

- W obecnych przepisach mamy dodatek pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych, oba są świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym. W systemie emerytalnym brak jest miejsca dla preferencji - cytuje wypowiedź Zbigniewa Wasiaka "Fakt".

Dodał, że "wprowadzenie nowych dodatków do emerytury dla wybranych grup ubezpieczeniowych doprowadziłoby do naruszenia reguły, bo nie miałyby one pokrycia w składce".

"Fakt" informuje też, że wątpliwości co do propozycji świadczenia 300 plus dla wdów i wdowców mieli również prawnicy Senatu. Stwierdzili, że mógłby naruszać zasadę równości. Senatorowie stwierdzili z kolei, że przyznawanie dodatkowych pieniędzy w zależności od małżeńskiego stażu byłoby niesprawiedliwe dla osób z krótszym stażem małżeńskim i osób samotnych.

Dlatego też senatorowie podjęli decyzję o zakończeniu prac nad petycją. Dlatego też projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia, jakim byłoby 300 plus dla samotnych emerytów, nie powstanie.

