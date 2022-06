Tego lata nasz ogród może wyglądać niczym obraz impresjonistów. Wystarczy, że posadzimy w nim barwne kwiaty, które będą cieszyć nasze oczy przez całe wakacje

W czerwcu chętnie szukamy odpowiednich kwiatów, które staną się wizytówką naszego ogrodu czy balkonu

Poniżej prezentujemy 5 wybranych kwiatów, które kwitną przez całe lato

Spis treści: 01 Hortensja. Barwny ogród w zasięgu ręki

02 Pelargonia. Królowa jest tylko jedna

03 Liliowce. Piękna ozdoba ogrodu

04 Floksy. Ogrodowe "płomienie"

05 Goździki. Przyciągają wzrok i kuszą zapachem

Hortensja. Barwny ogród w zasięgu ręki

Zdjęcie Hortensja z pewnością doda uroku naszemu letniemu ogrodowi / 123RF/PICSEL

Hortensja kwitnie przez całe lato i będzie idealną ozdobą ogrodu, działki czy nawet balkonu. Barwne kwiaty przyciągają wzrok i cieszą oczy przez całe lato. Wybrany kolor możemy kupić np. w sklepie ogrodniczym i posadzić w czerwcu w naszym ogrodzie czy w doniczce na balkonie. Hortensje lubią zwłaszcza miejsca cieniste i wilgotne.

Reklama

Zobacz również: Jak pobudzić hortensje do kwitnienia?

Pelargonia. Królowa jest tylko jedna

Zdjęcie Pelargonia to prawdziwa ozdoba ogrodu w lecie / 123RF/PICSEL

Pelargonia do dziś pozostaje niekwestionowaną królową długo kwitnących roślin balkonowych. Ich barwnymi kwiatami możemy cieszyć się do pierwszych przymrozków. Roślina posiada również dużą liczbę ciekawych odmian. Pelargonia rabatowa jest wytrzymała i dość dobrze znosi przejściową suszę - nadaje się do nasłonecznionych miejsc.

Zobacz również: Boisz się kleszczy w ogrodzie? Ta roślina ci pomoże

Liliowce. Piękna ozdoba ogrodu

Zdjęcie Liliowce sprawdzą się w letnim ogrodzie. Są piękne i długo kwitną / 123RF/PICSEL

Liliowce ogrodowe kwitną obficie przez całe lato - od czerwca do sierpnia. To mało wymagające rośliny, które z pewnością staną się piękną ozdobą naszego ogrodu. W zależności od odmiany, osiągają wysokość 0,5 do 1 m. Liliowce maja długie, lancetowate liście, a na długich szypułkach rozwijają się sporej wielkości kwiaty. Liczne pąki otwierają się stopniowo, co sprawia, że okres kwitnienia rośliny trwa przez kilka tygodni.

Zobacz również: Podlej drożdżami, a efekty cię zaskoczą! Trik nie tylko na storczyki

Floksy. Ogrodowe "płomienie"

Zdjęcie Floksy są prawdziwą ozdobą ogrodu! / 123RF/PICSEL

Floksy to kolejne kwiaty, które kwitną przez całe lato. Należy do nich aż 67 gatunków kolorowych kwiatów i setki ich odmian - niskie, wysokie, jednoroczne i wieloletnie. W Polsce ich zwyczajowa nazwa to płomyki, która pochodzi od łacińskiej nazwy Phlox oznaczającej "płomienie". Floksy są łatwe w pielęgnacji i przyjmą się zarówno w zacienionym, jak i słonecznym miejscu. Kwiaty wyglądają jak "z obrazka" i co ważne - możemy wybierać z ogromnej liczby odmian.

Zobacz również: Rośliny, które skutecznie odstraszają owady

Goździki. Przyciągają wzrok i kuszą zapachem

Zdjęcie Goździki mają piękne kwiaty i intensywny zapach / 123RF/PICSEL

Rozsiewają wokół siebie niesamowity zapach, mają wiele odmian i kolorów. Mowa o goździkach, które dzięki odpowiedniej pielęgnacji mogą kwitnąć nawet do późnej jesieni. Te rośliny mają atrakcyjne kwiaty, które z pewnością staną się ozdobą rabaty, jak i skalniaka. Warto pamiętać, że niektóre odmiany, takie jak np. goździk siny kwitną tylko wiosną, ale przez cały sezon ozdobą mogą się stać ich liście.

***

Zobacz również: