- W zasadzie nie trzeba się było nawet rozglądać, borowiki rosną niemalże jeden na drugim - śmieje się pani Danuta. Na zdjęciu, które nam przesłali, widać około 50 prawdziwków. Małżeństwo nie spodziewało się tak obfitych zbiorów, wybierając się do okolicznego lasu. - Zwykle o tej porze więcej było podgrzybków i maślaków, jak udało się znaleźć kilka borowików, to było niemal jak święto - opowiadają zgodnie małżonkowie.

W mediach społecznościowych zaroiło się od postów i zdjęć zebranych przez Lubuszan prawdziwków. Mieszkańcy całego województwa chwalą się koszami, a nawet kartonami wypełnionymi po brzegi smacznymi grzybami i nie mogą się nacieszyć udanymi wyjściami do lasu. Niektórzy z nich zbierali je przypadkiem, po drodze z pracy do domu lub jadąc ścieżką leśną w zupełnie innym celu niż zbiór grzybów.

- Żal było się nie zatrzymać, a jak zacząłem ścinać, to nie było końca, co chwilę pojawiał się nowy borowik tuż obok poprzedniego - pisze w komentarzu internauta Kamil, dołączając zdjęcie torby po brzegi wypełnionej jasnobrązowymi kapeluszami.

- Borowiki najchętniej suszę, bo są doskonałe do zimowego aromatycznego sosu, który wzbogaci każdą pieczeń, ale także do zupy grzybowej, która jak żadna inna rozgrzewa w zimowe popołudnia - wymienia pani Danuta. Wracając z lasu z torbami pełnymi grzybów, obdarowuje swoje sąsiadki, które ze względów zdrowotnych nie mogą same wybrać się do lasu. - One się bardzo cieszą, posuszą sobie grzybki i mają do bigosu czy na święta. Odwdzięczają mi się domowymi konfiturami i sokami - uśmiecha się mieszkanka Nowej Soli.